Lillestrøm vant vill målfest: Slo tilbake etter Strømsgodsets snuoperasjon

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Strømsgodset 4–3) Strømsgodset-spiller Marcus Mehnert (25) feiret med munnbind da han trodde han hadde avgjort den coronautsatte kampen, men Lillestrøm ga seg ikke og kunne juble fem minutter på overtid.

Først hamret Lillestrøm-spilleren Gjermund Åsen inn 3–3 fem minutter før slutt – og utløste et enormt jubelbrøl blant hjemmepublikumet.

Det ble erstattet med pipekonsert og et banner med teksten «VAR dreper øyeblikket» hos Kanarifansen, som måtte vente på at scoringen ble sjekket.

På overtid var det imidlertid alt annet enn stille da Akor Adams satte inn det avgjørende målet og sørget for tre poeng til Lillestrøm, i en kamp som var behørig omtalt allerede før avspark.

– En syk kamp. Vi har 15-16 målsjanser, tror jeg. Hadde vi ikke fått tre poeng, ville jeg sovet dårlig i natt. Det var fryktelig deilig at Akor satte den, beskriver Lillestrøm-spiss Thomas Lehne Olsen til VG.

Han legger til at publikum fikk valuta for pengene.

– Se på dette! Se på dette! jubler Akor Adams i intervju med TV 2 på den strøkne Åråsen-matta. Han peker opp på sine egne supportere.

– Elektrisk! De var med oss hele kampen, og takk Gud for seieren, sier LSK-spissen, som avgjorde onsdagens thriller foran rundt 9000 tilskuere.

Om scoringen, sier han:

– Det var et fantastisk innlegg og jeg var der. Jeg takker Gud. Det er dette vi lever for.

Ruben Gabrielsen spilte for Lillestrøm fra 2008 til 2014. I dag fikk han smaken av å være LSK-spiller på Åråsen igjen.

– Vanvittig moro. Jeg har ventet i ni år på dette. Det er mye som har endret seg siden sist jeg var her. Disse kampene pleide vi å tape, nå vinner vi, sier midtstopperen til VG.

Lillestrøm-trener Geir Bakke følte seg «noen år eldre» etter påkjenningen.

– Det ble kaotisk. Vi gjør kampen vanskelig for oss selv. Men vi drar det i land, og det er veldig deilig, sier han til TV 2.

Strømsgodset-trener Jørgen Isnes var «ekstremt skuffet».

– Vi hadde Lillestrøm. Vi står sinnssykt bra i 80 minutter. Når trøkket blir som det blir, er det vanskelig å stå imot. Det kan ha litt med krefter å gjøre, sier han til TV 2.

– Jeg husker ikke den siste halvtimen. Det var så mange innlegg, beskriver Strømsgodsets Gustav Valsvik og beskriver seg selv som svimmel.

Det vekket sterke reaksjoner da 1. serierunde mellom Lillestrøm og Strømsgodset ble utsatt på grunn av sykdom og skader hos bortelaget, og da Marcus Mehnert fullførte Strømsgodsts snuoperasjon fra 0–2 til 3–2, feiret han passende nok med munnbind.

Tidligere i kampen hadde Godset-fansen overrasket ved å dukke opp i helhvite smittevernsdrakter noen minutter ut i kampen.

De fikk en tøff start på kampen da Espen Garnås og Thomas Lehne Olsen sendte Lillestrøm opp i tomålsledelse med to scoringer på få minutter, men da lagene gikk i garderoben var de like langt.

Ipalibo Jack og Gustav Valsvik sørget for balanse i regnskapet. Så scoret Marcus Mehnert et kvarter før slutt, før Gjermund Åsen og Akor Adams satte inn 3–3 og 4–3 for Lillestrøm.

Slik gikk det i Strømsgodsets forrige kamp:

