Jota-dobbel i sliteseier for Liverpool

(Liverpool – Nottingham Forest 3–2) Forest svarte Liverpool både én og to ganger, men etter 25 målrike minutter fortsetter oppturen for Diogo Jota og «The Reds».

På 25 minutter gikk det fra null til hundre på Anfield.

Diogo Jota er tilbake i scoringsform og satte sitt tredje og fjerde mål på to kamper. Salah sikret 3–2 seier med sitt 183. mål for klubben – like mange som legenden Robbie Fowler.

Jota, som i februar var tilbake etter langtidsskade, hadde ikke scoret mål denne sesongen før de to i forrige ligakamp mot Leeds. Nå har han scoret fire mål på to kamper.

– Jeg er veldig glad for å score igjen. Det tok lang tid, men vi vet hvordan det er. Jeg er bare glad for å hjelpe laget og for å være på scoringslista igjen. Det er alltid viktig, sier matchvinner Jota etter kampen.

Nå ligger Liverpool på syvende plass, seks poeng bak Newcastle på fjerde, og håpet om Champions League-plass lever.

Liverpool dominerte banespillet i den første omgangen, men klarte ikke å låse opp forsvaret til Nottingham Forest.

Etter 45 minutter så det ut som at nøkkelen lå i Trent Alexander-Arnolds presise høyrefot. Flere ganger prikket han innlegg på hodet til lagkompisene i Forest-boksen, men hverken Virgil van Dijk eller Diogo Joto satte ballen på riktig side av stengene.

Det mest minnerike fra omgangen var supporternes flotte gest etter seks minutter idet hele Anfield brøt ut i et kor av applaus for å hedre ofrene 34 år etter Hillsborough-katastrofen i 1989. Hillsborough-katastrofen i 1989.Hillsborough-tragedien var en tribuneulykke 15. april 1989. Ulykken kostet i alt 97 mennesker livet. Det var i kampen mellom Liverpool og Nottingham Forest i semifinalen av FA-cupen.

Før kampen ble det også holdt ett minutts stillhet.

HEDRET: Anfield med hyllest til Hillsborough-ofrene.

Kampen trengte en scoring. På under 25 minutter i andre omgang hadde den fått fem!

47: Trent Alexander-Arnold slo et strålende hjørnespark som Forest-forsvaret forsøkte å heade ut av farlig sone. I stedet landet ballen på hodet til Fabinho prøvde å avslutte på mål. Avslutningen ble en herlig målgivende til Jota som fikk en enkel oppgave med å styre ballen i nettet med pannen. 1–0.

51: Samtlige Liverpool-forsvarere hadde skjøvet helt over på høyre side. Det ble de straffet for. For når Gibbs-White vendte mot eks Liverpool-spiller Neco Williams så rakk ikke Liverpool over. Williams løsnet skudd, Robertson fikk en fot på den, men bare nok til å sette Alisson ut av spill. 1–1.

55: Robertson slo et frispark inn i Forest-boksen, og gjestene sto helt på hælene idet Jota dempet ballen på brystet, trikset et par ganger og trillet læret forbi Navas! 2–1.

66: Morgan Gibbs-White klinket til på volley, og via beinet til både Konaté og Alexander-Arnold endte ballen i nettet. 2–2.

69: Liverpool tilbake i ledelsen, og snakk om presis høyrefot fra Alexander-Arnold. Backen lempet ballen inn og på skolissen til Mohamed Salah som via stolpen styrte ballen i mål. 3–2.

Forest klarte ikke å svare nok en gang. Liverpool måtte slite for det, men oppturen fortsetter med tre nye poeng.

