Kommentar

Riises store utfordring: Hvor er stjernene?

BLYTUNG START: Det ble ikke den VM-åpningen Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen håpet på. Reservekeeper Guro Pettersen gir Graham Hansen en trøstende klem.

(New Zealand – Norge 1–0) Dette føles nesten like ille som 0–8 i fjor sommer.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nesten.

VMs åpningskamp. Alle muligheter til å vise fotballverden en annen side av seg selv, isteden føltes det bare som en forlengelse av fjorårets EM-mareritt.

Tap mot vertsnasjonen er kanskje noe man må regne med kan skje, selv om New Zealand er nummer 26 i verden, tidenes klart dårligste vertsnasjon og tok sin første VM-seier, på det 16. forsøket.

Likevel er ikke New Zealand så dårlige som den statistikken tilsier. De har gradvis nærmet seg og tre ganger spilt jevnt med toppnasjoner som Nederland og Canada i de to siste mesterskapene.

Det verste var hvordan Norge fremsto, etter ett års arbeid under ny trener, at New Zealand fikk styre så mye, hvor lite Norge skapte, hvor få dueller som ble vunnet og hvor mange pasninger som endte hos en motstander.

Den eneste trøsten er at det er to kamper på å rette opp fadesen. Norge kan fortsatt gå videre mesterskapets svakeste gruppe, men nå er det trøbbel. De to siste kampene må trolig vinnes, og målforskjellen kan bli avgjørende. Sånn sett skal det norske laget i hvert fall prise seg lykkelig for at hjemmelaget misbrukte sitt straffespark i sluttminuttene.

Sveits og Filippinene er, som New Zealand, lag Norge normalt skal slå, men i øyeblikket føles det meste unormalt.

STOR SJANSE: Emilie Haavi og Ada Hegerberg fortviler etter at Guro Reiten endelig fikk en mulighet og skjøt utenfor på overtid.

Hvor er det solide forsvarsspillet Hege Riise bygger laget rundt?

Har det defensive fokuset det siste året gått ut over den offensive delen? Er Norge, etter England-smellen, blitt så opptatt av at de ikke skal bli overkjørt av de gode lagene, at de har skapt en formasjon som gjør det vanskeligere å slå de mindre gode?

Blir det norske laget nå liggende for mye bakpå mot nasjoner de vanligvis skal styre kampene mot? Og i forlengelsen av det: Gjør Hege Riises system det vanskeligere på landslaget for de offensive stjernene?

For hvor er de? Hvor er Graham Hansen? Hegerberg? Reiten? Det er liksom ikke måte på hvor forelsket internasjonale eksperter er i disse tre. Både The Guardian og The Athletic omtaler Norges offensive kraft som en av de aller, aller beste i turneringen, men nå må den kraften dukke opp snart.

Trioen dominerer i ligaer i store nasjoner, men var knapt å se i VM-åpningen. De merker garantert litt av det samme som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland gjør. Livet på landslaget er noe helt annet enn livet på klubblaget.

Der finnes ikke toppspillere uansett hvor de snur seg, der kommer ikke de samme pasningene, de samme løpene, den samme hjelpen bak ryggen. Her må de gjøre jobben selv og den omstillingen er neppe enkel.

MÅ TA EN PRAT: Hege Riise snakker med Ada Hegerberg etter kampen. Til venstre Ingrid Syrstad Engen.

Graham Hansens Champions League-vinnende Barcelona er ufattelig mye bedre enn nesten alle de møter og scoret 118 mål på 30 seriekamper denne sesongen, fire i snitt hver gang de er på banen. Norge har scoret null mål på sine tre siste mesterskapskamper, målforskjell 0–10.

Ada Hegerberg har opplevd den samme dominansen i mange år. Hun har åtte ligatitler, seks cupgull, seks Champions League-triumfer og en milliard mål på ni år i Lyon. Guro Reiten har vunnet ligaen fire år på rad med et Chelsea som vant 19 av 22 kamper denne sesongen og scoret tre mål i snitt pr. kamp.

Det blir en annen verden på landslaget, det kreves at de står frem på en annen måte. De lyktes ikke under Martin Sjögrens offensive tilnærming i fjor, de lyktes heller ikke under Hege Riises mer defensive vri i VM-åpningen.

Men nå må de stå frem. Ingen kan skylde på noen andre. Hege Riise er nødt til å få mer ut av stjernegalleriet sitt. Hun må selvsagt tenke på kollektivet, men det kollektivet må løftes av de beste.

Og nå haster det.