Sendte Haalands City ned fra tabelltopp: Arsenal-jubel etter Gabriel-mål

(Chelsea–Arsenal 0–1) Gabriel Magalhaes reddet seieren for Arsenal, og scoringen kom etter en eventyrlig slått corner.

Det var stygge taklinger, gule kort og dårlige avslutninger i London helt til Gabriel Magalhaes satte ballen i mål. Bukayo Saka slo corneren nesten helt i mål, men Gabriel hjalp ballen de siste centimeterne over målstreken med foten.

Og da, etter 63 minutter, eksploderte det blant bortefansen på Stamford Bridge.

Og det er neppe tilfeldig at Gabriel avgjorde kampen på corner. Det var hans niende scoring etter corner siden han kom til Arsenal foran 2020/2021-sesongen. Det er flest cornerscoringer av alle i Premier League i den perioden, viser tall fra Opta Joe. Tottenhams Harry Kane er nummer to med åtte. Liverpools Mohamed Salah, Brightons Lewis Dunk og West Hams Kurt Zouma har seks.

Og etter kampen var Gabriel borte ved fansen og strammet muskler og kroppen, for å feire triumfen. Arsenal-managaer Mikel Arteta gikk rundt på banen og klappet. En kjempetriumf i London-oppgjøret.

Samtidig tok Arsenal tilbake tabelltoppen fra Manchester City, der sørget Erling Braut Haaland for seier på overtid lørdag:

Etter 74 minutter får Martin Ødegaard en kjempesjanse, han blir spilt frem av Gabriel Jesus, men nordmannen bruker litt for lang tid og når skuddet kommer med venstrefoten så går ballen over mål. Se det her:

Arsenal har hatt en enorm start på sesongen med Ødegaard som kaptein, bare ett tap på 13 kamper. Tapet kom mot Manchester United. Manchester City har også bare ett tap, men Erling Braut Haalands klubb har to uavgjort mot Arsenals ene, dermed er Arsenal to poeng foran. Arsenal har 34 poeng, City har 32.

På Stamford Bridge var lagene ganske jevne frem til målet, men da fikk Arsenal en voldsomt god periode og kjørte på.

På overtid ble det ordentlig temperatur. Chelseas Mateo Kovacic og Arsenals Granit Xhaka havnet i litt tumulter, det var mye adrenalin og skriking. Men det roet seg. Kampen var generelt preget av høy temperatur og mange sjanser. Men Arsenal hadde et ekstra gir.