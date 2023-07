TO NYE ÅR: Sarpsborg 08-keeper Anders Kristiansen har forlenget avtalen med klubben.

Sarpsborg 08-keeperen forlenger kontrakten

Sisteskanse Anders Kristiansen har forlenget kontrakten med Sarpsborg 08. 33-åringen har skrevet under for to nye år.

Det skriver klubben på sine hjemmesider onsdag formiddag.

– Jeg trives sykt godt i klubben. Sarpsborg 08 er i voldsom framgang og jeg tør påstå at vi spiller den kuleste fotballen i hele ligaen. Vi har et masse gode folk i klubben, fra toppen, til trenerteamet og ned til troppen. Det er gode og kompetente folk, sier Kristiansen selv.

Kristiansen forlot Sarpsborg 08 til fordel for belgiske Union Saint-Gilloise i 2021, men målvakten ble hentet tilbake til Østfold i 2021. Denne sesongen har han voktet Sarpsborg-målet i ni eliteseriekamper.

– Vi er veldig glad for å ha sikret oss Anders over to nye år. Han er en viktig person i gruppen vår og en solid eliteseriekeeper med god erfaring. I tillegg er han en rollemodell for våre yngre keepere, sier leder for sportsutvalget i klubben, Bjørge Øiestad.

Kristiansen har totalt spilt 115 kamper for klubben.

