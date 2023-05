Kommentar

Alt er ekstremt med denne klubben

Fotballen er historisk vakker. Samtidig er klubben anklaget for mer enn 100 regelbrudd. Det blir stadig vanskeligere å velge hvordan man skal forholde seg til Manchester City.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Situasjonen er helt spesiell rundt klubben som i helgen sikret seg Premier League-tittel nummer fem på de seks siste sesongene.

Aldri har vi sett så ekstreme forhold på så ulike kanter samtidig. Det gjør fenomenet Manchester City så eksplosivt.

Meningene er utallige og følelsene sterke.

Skal historien først og fremst handle om et uvirkelig sterkt lag, med en nordmann i suksessens sentrum? Eller er det vel så viktig hvordan vi får det endelige beviset på hvor effektivt sportsvasking er?

I sosiale medier er stemningen giftig mellom dem som forsvarer og dem som angriper City, med et verdensbilde mange ser som enten svart eller hvitt.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg rives og slites på innsiden. Det er utrolig vanskelig å gjennomføre øvelsen med å ha to tanker i hodet på likt.

Med fotballbrillene på er det jo umulig å ikke bli bergtatt av byggverket Pep Guardiola har satt sammen. Ikke bare har han en gjeng spillere på et uvirkelig nivå, det er noe med måten han har skrudd det sammen på som ikke slutter å fascinere.

Komplementære ferdigheter er til de grader satt i system.

Denne sesongen har Erling Braut Haaland blitt den brikken som manglet tidligere, mens Jack Grealish har kommet over startvanskene. Med lagkamerater som De Bruyne, Gündogan, Dias, Ederson, Rodri, Bernardo Silva og skremmende mange til, har denne sesongen sett laget ta ytterligere steg.

Sjelden eller aldri har vi sett en tilsvarende overkjøring, motstanderen og stadiet i turneringen tatt i betraktning, som da Manchester City lekte med Real Madrid.

Du skal være passe surmaget dersom du klarer å helt se bort fra at fotballkunst tas til nye høyder.

Som nordmann er det selvsagt spesielt å se Haaland få æresvakt eller løfte Premier League-trofeet sammen med sine nærmeste. Det er noe klype seg i armen-aktig over reisen.

Men gjør alt dette at all kritisk sans bare skal legges i skuffen?

Er kampen mot sportsvasking så til de grader tapt at det bare er å legge den vekk, mens petropengene pøses inn av aktører som bruker fotballinvesteringer som et pr-verktøy for seg selv?

Selv om det er aldri så vrient, mener jeg det er så viktig at vi ikke kommer helt dit.

Et av de strengeste diktaturene i Midtøsten har et indirekte eierskap i klubben, med visestatsministeren som en sentral aktør. Sjeikene har neppe involvert seg i Manchester City fordi de har tette bånd til Nordvest-England, akkurat som det saudiarabiske investeringsfondet ikke har noen naturlig forbindelse til Newcastle.

De har benyttet en anledning til å kjøpe seg goodwill, og lykkes stadig mer med nettopp det. Når fokuset er på å knytte seg til toppfotball lykkes Abu Dhabi eller Saidu-Arabia med å bli forbundet med noe annet enn forholdet til vold mot kvinner og homofiles manglende rettigheter.

Joda, det skal selvsagt feires hva Haaland får til på banen, og vi kan ikke gledesdrepe bort en Champions League-finale.

Men vi kan og bør i det minste sørge for at bevisstheten om skyggesidene ikke blir borte i ordskiftet. Det er jo ikke tilfeldig at klubben vant ni titler fra 1894–2008, mens de har kapret 15 etter eierskiftet.

Det som kan bli ekstra interessant her, er jo hva som skjer med etterforskningen av Manchester City for blant annet økonomisk doping.

Mye av grunnlaget for etterforskningen springer ut av det som ble kjent gjennom Football Leaks.

Det dreier seg om enormt antall dokumenter som Der Spiegel, VG og resten av journalistnettverket European Investigative Collaboration (EIC) omtalte bredt. Når man leser gjennom korrespondanse fra årene som er under lupen, er det grunn til å stille klubben utallige kritiske spørsmål rundt forretningsmoralen.

Manchester City har slått hardt tilbake og skal slett ikke forhåndsdømmes, men det kan oppstå en interessant situasjon dersom de blir kjent skyldige i så omfattende regelbrudd som det de beskyldes for.

Hva slags sanksjoner vil i tilfelle være sannsynlige? Hva vil være rimelig?

Temaet er vanskelig.

Det som i alle fall er hevet over tvil, er at det kommer til å bli mye fokus på klubben også fremover.

Da snakker vi både om hvordan supersesongen kan krones med Champions League og FA-cupen, og at vi på et tidspunkt får et svar på om de straffes eller frifinnes.

Det er da utrolig viktig at begge sider av saken blir en del av den offentlige samtalen.