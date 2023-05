FORSVARER REKDAL: Kjetil Rekdal får støtte av Erlend Dahl Reitan.

Rosenborg-koket: − Sirkuset rundt oss får gå sin gang

En dårlig Rosenborg-vår ble ikke bedre av en svak cupkamp mot Trygg/Lade. Det er høy temperatur rundt trener Kjetil Rekdal og klubben før mandagens møte med Brann.

– Vi får ikke med oss så mye av det som foregår. Sirkuset rundt oss får gå sin gang. Så er vi mer opptatt av hva vi kan gjøre bedre. Jeg skjønner at folk er kritisk til den fotballen som spilles når vi sliter med å skape sjanser og score mål, sier RBKs kantspiller, Erlend Dahl Reitan, til VG.

– At folk reagerer er ikke så rart ut fra hvor Rosenborg står i dag. Alle er skjønt enige om at Rosenborg ikke skal ligge nederst, men øverst på tabellen. Vi skal spille god og underholdende fotball. Der er vi ikke nå. Reaksjonene er uttrykk for utålmodighet og frustrasjon, mener styreleder Cecilie Gotaas Johnsen.

Styret ble fredag møtt med flere bannere utenfor brakka på Lerkendal. På bannerne sto det «Obos?» (sponsor for 1. divisjon), «kor e verdien?» og «et styre uten handlekraft = et styre uten tillit», meldte Adresseavisen.

Rosenborg-lederen vant som aktiv tre seriegull og tre cupgull i fotball. Etterpå tok 47-åringen to NM-gull i sykling.

– Jeg har hatt et langt idrettsliv. Jeg har hatt mine oppturer og nedturer, og har stått i krigen mange ganger. Personlig så står jeg fint i det. Jeg skiller mellom person og rolle, svarer Gotaas Johnsen.

Kjetil Rekdal kalte 1–0 over fjerdedivisjonslaget onsdag «flaut». Dagen etter var det oppvaskmøte. Det er blitt et hett tema for mange i Trondheim.

– Det var ikke ekstraordinært. Vi evaluerte prestasjonen og inngangen til kampen. Så snakket vi om fremtiden og hvordan vi skal unngå å fremstå på den måten igjen. Alle fikk si meningen sin, sier Erlend Dahl Reitan og kaller RBKs situasjon «skuffende».

– Møtet var rolig og voksent. Kjetil er veldig åpen for å motta tilbakespill og kritikk fra spillergruppa. Han er en god pedagog og en moderne leder, legger RBK-spilleren til.

– Hvilken forandringer må dere gjøre?

– Den kampen var spesiell. Vi møtte et lag som var dårligere enn oss. Det er ikke noen tvil om at det ligger mentalt det som skjedde i akkurat den kampen. Det går på innstilling, profesjonalitet, og så videre. Så får vi en ny mulighet til uka i cupens andre runde. Der får vi se om det hjelper.

– Var dere uprofesjonelle?

– Nja, uprofesjonelt og i hvert fall for dårlig. Men så er det slik vi konkluderte med på møtet: Vinner vi cupfinalen på Ullevaal, så er det ingen som snakker om en dårlig kamp i første runde. Vi kom oss videre og er ferdige med den kampen nå.

RBK la lørdag ut en video av sekvensen i garderoben i sin serie «Innsiden». Den viser at spillerne ble delt i grupper og deretter diskuterte hvorfor det fungerte så dårlig i cupkampen. Deretter fremførte en gruppeleder noe av det som ble snakket om.

Tobias Børkeeiet og Markus Henriksen var de som ble filmet da de presenterte for sine grupper. Sistnevnte sa at det er «urovekkende at uansett motstander så spiller vi helt like kamper» og «vi må fokusere mer på vårt spill, og mindre på motstander.»

LITE MÅL: Det har blitt bare en seriescoring på RBK-spiss Kristall Ingason så langt. Her mot Haugesund.

Rosenborg har bare scoret syv mål på åtte seriekamper.

– Vi skal ikke lenger tilbake enn i fjor så scoret vi nest mest mål av samtlige. Det er ganske mange år siden Rosenborg har scoret så mye. Det er ikke bare Kjetil (Rekdal, red.anm.) sin feil. Han ønsker ikke at vi ikke skal angripe, mener Dahl Reitan.

– Hva skal til for å snu det?

– Jeg tror det handler om detaljer. Mer nøyaktighet i siste pasning. Mer nøyaktighet på siste tredjedelen. Vi håper at vi kommer i bedre flyt.

Mandag venter Brann og et Bergen fortsatt i cuprus.

– Det blir kjempeartig. Det er en kul utfordring med et fullsatt Brann Stadion og to store klubber som møtes. Vi gleder oss veldig til det, sier RBK-spilleren.

STYRELEDER: Cecilie Gotaas Johnsen fotografert under matchen mot Haugesund 16. mai.

Etter en periode med seks kamper uten seier, har RBK vunnet de to siste matchene. Uten å imponere. Ledelsen er klare på tilliten til Rekdal og hans team.

– Historisk har Rosenborg skiftet trenere ofte. Vi mener at det å stå i motbakken sammen er det som får oss ut av dette. Det handler om kontinuitet, tid og tålmodighet. Noen sier normalen med handlekraft er å sparke trenere. Vår handlekraft er å stå ved trenerne og dette prosjektet over tid. Vi vet at å bygge lag og prestasjoner ikke er noen «quick fix», sier Cecilie Gotaas Johnsen.

Kjernen-leder Bjørn Skar sier til VG at supporterne savner at RBK-styret legger en plan for hvordan laget skal spille.

– Årsmøtet besluttet tidligere i år at vi skal jobbe med en strategiprosess. Det er det Bjørn peker på her. Den er ikke ferdig, men kommer til å bli ferdig i løpet av høsten. Der kommer Rosenborg identitet både på og utenfor banen. Det er viktige spørsmål.

– Hvordan ønsker styret RBK skal spille?

– Vi har sagt «angrepsvillig og underholdende fotball». Så kan det tolkes i mange retninger. Det handler først og fremst om at vi skal angripe og styre kampene, men vi skal også være smart. Det er ikke et speilbilde på hvor vi er. Vi kan ha ambisjoner om mye, men det er hvordan man oppfyller ambisjonene som er nøkkelen. Det er vi per dags dato ikke. Det er en sannhet. Her er vi i tett dialog med sport om hvilke tiltak og forbedringer vi skal gjøre. Vi bygger stein på stein her. Vi har ikke noen «silver bullet-løsning».

– Hvor lenge kan man leve det trykket som er nå?

– Så lenge det skjer positive endringer så er tilliten der. Det er ikke noen diskusjon. Vi hører at omgivelsen mener at vi skulle ha agert annerledes. Det må vi har respekt for. Det er dynamikken med en medlemsklubb med stort engasjement.

Casper Tengstedt ble i januar solgt for over 100 millioner kroner til Benfica.

– Selv om vi selger er det ikke bare å springe og kjøpe. Vi skal bygge kapital. Det er fortløpende diskusjoner om hvordan tilstanden er i laget, mener styrelederen.

Men Gotaas Johnsen bekrefter at laget kan bli forsterket på kort sikt.

– Sannsynligvis så vil det være en åpning for det. Det blir nok et tema som dukker opp på neste styremøte, sier hun og understreker at ingen beslutninger er tatt.

