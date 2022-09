VIF-direktør Erik Espeseth: − Legene sier det var snakk om millimeter

VALLE HOVIN (VG) Hårene reiser seg på armene hans. På et fullsatt Intility feller Erik Espeseth (55) en liten tåre der han sitter. Det er 4. september, det er beviset, beviset på at han «vant livet» - etter et års knallhard kamp.

Publisert: Nå nettopp

Det er kvelden Osame Sahraoui herjer med Lillestrøm og Vålerenga vinner tre poeng - igjen.