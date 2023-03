TALLET ER TRE: Gift Orban ble historisk da han denne uken scoret tre mål i Conference League-åttedelsfinalen.

Kometen Gift Orban ble «så vidt» signert av Stabæk – nå tar han Europa med storm

Stabæk nølte og var usikre på om de skulle ta sjansen på den nigerianske prøvespilleren. Denne uken ble Gift Orban (20) historisk med tidenes raskeste hat trick i en UEFA-turnering.

Stabæk-sportssjef Torgeir Bjarmann forteller at eventyret begynte da han høsten 2021 var på en årlig tur til Vest-Afrika for å speide spillere.

I treningskamp som ble arrangert av Atta Anekes agentbyrå var det spissen som skilte seg ut.

– Men vi hadde blitt genierklært hvis vi hadde sagt at han skulle reise til Belgia og score i bøtter og spann så fort. Det var det ingen som kunne forutse, sier Bjarmann om spissen de solgte i januar i år.

Stabæk fikk ordnet et visum som gjorde at spilleren kunne være med på treningsleir vinteren for ett år siden. Da visumet gikk ut, reiste han imidlertid hjem.

– Det var fremdeles tvil. Alle var ikke overbevist, forteller Bjarmann.

Selv om han scoret mål, så var det også noen usikkerhetsmomenter. I en treningskamp mot Arendal gjorde prøvespilleren en stor tabbe som gikk viralt i Norge:

– Jeg hadde akkurat landet og så jeg det klippet. Jeg ble så flau og ringte kollegaen min Krister umiddelbart. Jeg sa bare «send ham hjem, send ham hjem», ler Aneke.

Samtidig så både han og Bjarmann potensialet til nigerianeren. Sistnevnte måtte til slutt trumfe gjennom en avgjørelse.

For å få overgangen i orden, gikk Stabæk for en låneavtale med en relativt rimelig opsjon på kjøp rett før vinduet stengte i fjor.

Han begynte Stabæk-karrieren med bøtte inn mål for andrelaget, før han fortsatte i samme spor i OBOS-ligaen. Etter salget til Gent har han fortsatt å hamre inn scoringer.

– Det er ingen som hadde drømt om dette. Han har tatt ligaen med storm. Det er mange henvendelser om dagen, sier spillerens agent Atta Aneke til VG.

For etter at Gift Orban ble solgt fra Stabæk til belgiske Gent for om lag 35 millioner, har det tatt fullstendig av.

Først scoret han fire mål i 6–2-seieren borte mot Zulte Waregem på søndag. Fire dager senere scoret han tre mål i Conference League-returoppgjøret borte mot Istanbul Basaksehir.

Torsdag tok det tre minutter og 25 sekunder fra det første målet var i boks, til hat-tricket var et faktum. Det er tidenes raskeste i en UEFA-klubbturnering.

I KALASFORM: Gift Emmanuel Orban har scoret 12 mål på ni kamper for Gent.

Med tolv mål på ni kamper er Gift Orban blant de aller heteste spissene i Europa akkurat nå.

– Det er han og Haaland som er på et snitt nå som er helt vilt, sier tidligere lagkamerat Fredrik Krogstad til VG.

– Det blinker nok i speiderverktøyene til alle klubber når man ser på statistikkene han leverer. I så fall er det noe galt med systemet hvis man ikke har ham på radaren nå, sier Aneke.

Det var det ikke mange som hadde spådd ett år tidligere.

– At han skulle bli så god på så kort tid, det var umulig å forutse. Det er ekstremt at han har tatt det såpass fort, sier Krogstad.

HERJET: Gift Emmanuel Orban scoret 16 mål på 22 kamper i OBOS-ligaen i fjor.

Fredrik Krogstad beskriver Orban som en «skikkelig karakter» som hater å tape. I løpet av tiden i bærumsklubben var det ofte turbulens og høy temperatur på trening.

– Han er en litt gæren type. Han slet litt med kulturforskjellen og hvordan vi behandler hverandre i Norge. Vi hadde våre krangler. Vi hadde et elsk-hat-forhold hvor vi skjelte hverandre ut annenhver dag, men var også gode venner annenhver dag, forteller Krogstad.

– Han er intens. Det du ser i kamper, sånn er han på trening også. Han må ikke bare score selv, han må også vinne. Vinner ikke laget, så blir det høylytt, for å si det sånn, sier Bjarmann.

Aneke forteller at 20-åringen er unik på flere områder.

– Da jeg ringte ham etter kampen på torsdag og sa at «dette er utrolig», så svarte han «nei, nei, det er ikke utrolig, det kommer mer!». Han har en fantastisk selvtillit. Når han går ut på banen så skal han score, og han har ikke tenkt på nivåforskjellen én eneste gang.

Tidligere i år gikk Gift Orban igjen viralt da han jublet som en gal etter at Qarabag bommet i straffesparkkonkurransen i Conference League-playoffen.

Det var bare ett problem ...

Gift Orbans eventyrhistorie er svært lukrativt for Stabæk, som har vært avhengige av salg for å sikre en sunn klubbøkonomi.

På et halvt år gikk han fra prøvespill, til lån med opsjon, til et salg på om lag 35 millioner kroner tilsvarende daværende eurokurs.

Hele summen skal ha vært sikre penger for Stabæk, i tillegg til bonuser som kan få summen over 40 millioner kroner.

– Det skal godt gjøres å bedre dealer enn det. Man kan alltid håpe på mer, men man må se i det lange løp, sier Bjarmann, som ikke vil bekrefte summen som VG kjenner til.

Han letter likevel litt på sløret.

– De syntes det var grisedyrt, men nå synes de det er kjempebillig, ler Bjarmann.

Ifølge VGs opplysninger har Stabæk sikret seg en videresalgsklausul på 15 prosent for spillerne.

– Vi måtte solgt ham til sommeren uansett for omtrent det samme. Det er ingen noen garanti for at han ville fortsatt å bøtte inn for et nyopprykket lag. Vi ville fått solgt ham uansett på bakgrunn av det han leverte i fjor, men hadde han sluttet å score kunne vi kanskje bare fått halvparten, sier Bjarmann.

– Nå tok han det steget her, og vi sitter i båten videre. Det kan bli en fin historie for både Stabæk, spilleren selv og familien hans.

