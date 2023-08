SIKRET EUROPA-SPILL: Vegard Forren og Jonatan Johansson kan spille gruppespillskamper i Champions League kommende sesong, men har allerede sikret en plass i Conference League.

Forrens turbulente år: − En godgutt som av og til gjør dumme ting

Vegard Forrens (35) karriere virket å være over etter å ha blitt kastet ut av både Molde og Brann. Med noen strenge krav fra gamle kompiser har midtstopperen tatt steget opp i Europa igjen.

Kortversjonen Vegard Forren (35), tidligere spiller for Molde og Brann, er tilbake på fotballbanen i Europa etter en periode med utenomsportslige hendelser.

Dette skjer etter at Forren fikk spille for lavere divisjoner, noe som ifølge ham selv bidro til personlig vekst og fornyet engasjement for fotball.

Han ble tatt opp av den færøyske klubben Klaksvik, der gamle venner la strenge krav til ham både på og utenfor banen.

Forrens karriere har vært preget av kontroverser, inkludert pengeproblemer og en voldtektsanklage som ble henlagt.

På tirsdag møter Forren sine gamle lagkamerater i en Champions League-kvalifiseringskamp på Færøyene. Vis mer

Når Vegard Forren tirsdag kveld møter gamle lagkamerater til Champions League-kvalifisering på Færøyene, er det etter flere år med mye turbulens.

– Jeg har kjent Vegard i veldig, veldig, veldig lang tid. Han har nok vært på en reise de siste årene, sier Magne Hoseth til VG.

Hoseth er Forrens trener i Klaksvik og hentet midtstopperen til Færøyene foran denne sesongen. Hvilket eventyr de sto foran visste nok ingen av dem.

Et eventyr i sterk kontrast til Forrens siste tre år.

Sommeren 2020 ble Vegard Forrens kontrakt med Molde terminert, etter at han hadde tatt ut penger fra lagets botkasse for å betale egen spillegjeld.

– Jeg synes det er trist å avslutte karrieren i Molde på denne måten. Men jeg innser at handlingene mine utgjør et tillitsbrudd. Jeg vil beklage overfor familien, venner, spillerne, klubben, fansen og alle som elsker Molde FK at dette eventyret endte på denne måten, sa Forren den gangen.

Det skulle ikke gå lang tid før han hadde en ny klubb. Brann under ledelse av Kåre Ingebrigtsen tok til seg Forren.

Ett år senere kom den mye omtalte nachspiel-skandalen. Forren var ferdig i Brann dagen etter at nyheten sprakk. Den gang uttalte han at hans avgang ikke hadde noe med nachspielet å gjøre.

ALLE HATER BRANN: Hør podcast om skandalen på Brann Stadion

Senere bekreftet Forren at det var han som hadde blitt siktet for voldtekt. Han benektet hele veien straffskyld og saken ble til slutt henlagt.

– Det var en stor lettelse da jeg fikk den beskjeden. Jeg mente hele tida at jeg ikke hadde gjort noe straffbart, og advokaten min var overbevist om at saken ville bli henlagt, uttalte Forren til Romsdals Budstikke.

Nå er det igjen fotballspilleren Forren som er i fokus.

– Jeg var med ham i mange år, og vet at han er en godgutt som av og til sier ja og av og til gjør dumme ting litt for fort. Og ikke bare dumme ting, men meget utilgivelige ting, sier Magne Hoseth.

Vegard Forren i Brann-drakten juli 2020.

Veien tilbake til europeisk fotball igjen skulle starte i 4. divisjon. Seks uker etter at han var ferdig i Brann, fikk midtstopperen prøve seg for den lokale klubben Eide.

– Han var ti av ti. Han kom inn hos oss på en helt utrolig fin måte og bidro med alt han kunne. Han satt igjen en time i garderoben og delte erfaringer med spillerne våre på en ærlig måte. Han ga tilbake det han kunne, sier Eide-trener Kjell Olav Moen til VG.

– Hvordan hadde personen Forren det da han kom?

– Det trenger jeg ikke gå inn på. Han kom til oss for å være fotballspiller i et trygt miljø. Vi skilte på det med handling og person. Hos oss var han fotballspilleren Vegard, og så fikk det andre gå sin gang uten at det skulle være tema, sier Moen.

Etter en høst og noen kamper for Eide fikk Forren trene med 2. divisjonslaget Træff.

– Jeg opplevde han som en som hadde bestemt seg for å ta tak i seg selv, både på og utenfor banen, sier daværende Træff-trener Petter Sjåholm til VG.

– Han var eksemplarisk i Træff både på og utenfor banen. I tillegg til gode prestasjoner på banen, bidro han med rutine i garderoben og hjalp ungguta med å utvikle seg. Han var all inn hver dag, sier Sjåholm videre.

Det å få sjansen i lavere divisjoner betydde mye for Forren.

– Etter at jeg kom hjem fra Brann hadde jeg en veldig tøff periode, så jeg måtte bestemme meg for å komme meg videre. Jeg var veldig langt nede, men så fikk jeg en mulighet til å spille fotball igjen. Jeg er ekstremt takknemlig for dem, sier Forren til VG.

Vegard Forren jubler etter å ha scoret i straffekonkurransen mot Häcken i forrige runde.

Etter ett år i Træff, kom telefonen fra Hoseth. Suksesstreneren til Klaksvík legger ikke lokk på at det var mange krav som ble stilt til hemnværingen før overgangen til Færøyene.

– Han har vokst som person og han valgte å takke ja da jeg spurte han. Vi satte en del krav til ham om hvordan det skal være og de har han oppfylt til punkt og prikke, og tatt lærdom av feilene han har gjort. Vi håper at han skal komme ut på andre siden som en litt mer voksen utgave av seg selv og en som tar ansvar for egen læring. Han har levd på et fantastisk talent og på et tidspunkt må du innse at du blir gammel, og da må du ha noe å falle tilbake på, sier Hoseth.

– Det er litt rart, men jeg er samtidig veldig ydmyk. Det er to jeg har sinnssykt stor respekt for. Både Magne og Daniel er ekstremt flinke til å skille mellom å være trener og kompis. Du må ikke tro at det er noen kjære mor. De er strenge med meg når de må, og det er sånn det skal være, sier Forren.

1 / 2 Klaksvik-trener Magne Hoseth har stilt tøffe krav til Vegard Forren. Daniel Berg Hestad har over 500 kamper for Molde. Nå skal han lede Klaklsvík mot Molde over to oppgjør sammen med hovedtrener Magne Hoseth. forrige neste fullskjerm Klaksvik-trener Magne Hoseth har stilt tøffe krav til Vegard Forren.

Det kommende oppgjøret mot den regjerende norske seriemesteren blir et spesielt møte for 35-åringen. For historien mellom Forren og klubben fra rosenes by er ikke en kortvarig affære.

– Når vi kommer dit og er inni vår egen boble er det fullt fokus på Klaksvík og kampen. Så det er vi nok klare for. Det blir utrolig spesielt for alle tre, det.

Tirsdag møter de tre tidligere Molde-profilene gamleklubben for første gang. Den første kampen spilles på hjemmebane for det færøyske laget, før de i neste uke returnerer til sin gamle hjemmebane Aker Stadion.

– Jeg har jo vært med der når historien har blitt skrevet før, så jeg håper det skjer igjen. Det vil vi alle, sier Hoseth.