HERJET PÅ TOPP: Sophie Román Haug scoret hat trick da Norge vant 6–0 mot Filippinene.

Román Haug takker Hegerberg etter hat tricket: − Veldig stort

AUCKLAND (VG) (Norge – Filippinene 6–0) Sophie Román Haug (24) leverte i Ada Hegerbergs skadefravær. Nå mener fotballekspert Carl-Erik Torp at Roma-spissen bør starte foran Hegerberg i åttedelsfinalen i VM.

– Selv om Hegerberg kommer tilbake og er tilgjengelig, bør Román Haug starte, er NRK-ekspertens klare beskjed etter spissens hat trick mot Filippinene.

Norge ga seg ikke før det sto 6–0 på måltavlen mot Filippinene, og tre av scoringene sto Román Haug for. I åttedelsfinalen venter Spania eller Japan. Torp mener Román Haug burde starte selv om Hegerberg skulle være tilbake.

– Román Haug har vært så god i dag. Hun har også vist det i tidligere landskamper før hun ble skadet. Hun er en ordentlig målsnik, en vanvittig god avslutter, spesielt på hodet, sier Torp på NRKs radiosending.

Viaplay-ekspert John Arne Riise mener landslagssjef Hege Riise står overfor et vanskelig valg.

– Det er ufattelig tungt og vanskelig å ta de valgene. Ada skal i utgangspunktet spille, men nå må Riise tenke, sier Avaldsnes-treneren i Viaplays sending.

Hegerberg, som sliter med en strekkskade, sparret med Román Haug i forkant av kampen. Román Haug sier til VG at hun setter pris på rådene.

– Ada har utrolig mye erfaring og har vært i disse situasjonene mange ganger tidligere. Det at hun hjelper meg i den rollen her og bruker erfaringene sine er veldig stort, viktig og hyggelig, sier Román Haug.

Selv vil ikke Hegerberg ta noe av æren.

– Hun leverer så til de grader. Det er jækla artig og fortjent. Hun står frem og gjør en veldig god kamp. Jeg er glad for at hun kom i posisjon og fikk de innleggene hun skal få, sier Hegerberg til VG.

PÅ SIDELINJEN: Ada Hegerberg ble ikke klar til kampen mot Filippinene.

– Du tar posisjonen til en av de største stjernene på laget, scorer hat trick og sikrer VM-avansement. Hva sier det om deg?

– Jeg prøver ikke å tenke så mye på det før sånne kamper. Jeg fokuserer heller på mine arbeidsoppgaver og hva jeg kan bidra med til laget. Jeg synes hele laget går ut på banen med en «go» og energi i dag som er helt utrolig. Det er utrolig gøy å spille, sier Román Haug.

Spissen peker på Hege Riise da VG spør om Norge kan bruke hun og Hegerberg i tospann på topp. Det samme gjør Hegerberg, som i pressesonen fikk spørsmål om hun følte plassen hennes er i fare.

– Jeg jobber som sagt for å være forberedt, og jeg er veldig glad for dette resultatet. Det skal dere vite, sier Hegerberg.

– Vi får ta evaluering og sånt senere, sier Hege Riise da VG spør om spissduellen.

Da dommeren blåste av kampen, stormet medspillerne bort til Román Haug med sine gratulasjoner. «This girl is on fire», sang de om Norges nye spisshelt.

– For en stjerne. Hun er så hardtarbeidende. For én måned siden visste hun ikke om hun skulle med i VM. Jeg unner henne det, det er så mye hardt arbeid bak. For noen scoringer, hun er vanvittig i boksen, sier Norge-kaptein Maren Mjelde til Viaplay.

For det var litt av noen scoringer Román Haug serverte oss. Først en volley som ga assosiasjoner til Marco van Basten, deretter en nydelig heading i det lengste hjørnet. På overtid skled hun så inn sitt tredje mål og hat trick.

Se den første scoringen her: