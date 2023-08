Bellingham scoret i Real Madrid-debuten

(Athletic - Real Madrid 0–2, kampen pågår) Jude Bellingham (20) er i ferd med å gjøre en drømmedebut for Real Madrid.

Oppdateres!

En av sommervinduets største overganger stilte fra start for den spanske gigantklubben i seriepremieren mot Athletic, og engelskmannen brukte ikke lang tid på å innfri for supporterne.

Først sørget Rodrygo for at gjestene tok ledelsen, før Bellingham scoret bare ti minutter senere. Etter et hjørnespark fra David Alaba prøvde storsigneringen lykken på volley, og via bakken gikk skuddet i bue over Unai Simón og i mål.

Dermed leder «los blancos» 2–0 til pause på bortebane.