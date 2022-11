VISTE RESPEKT: Breel Embolo valgte å tone ned feiringen da han satte inn 1–0 mot Kamerun.

Embolo matchvinner mot fødelandet da Sveits senket Kamerun

(Sveits - Kamerun 1–0) Breel Embolo (25) er født i Kamerun. I Sveits’ VM-åpning senket han fødelandet - og feiret behersket.

Sveits gikk seirende ut av åpningskampen i gruppe G, takket være Embolos nettkjenning rett etter pause. Sveitserne mønstret et praktangrep før tidligere Liverpool-profil Xherdan Shaqiri fant spissen foran mål.

Med en lekker bredside scoret Embolo sitt første VM-mål, men valgte å beherske feiringen mot kamerunerne.

Det tidligere supertalentet var også med Sveits i forrige VM i 2018, men startet kun en av de fire kampene i Russland.

Målet holdt til tre poeng for Sveits, men afrikanerne var det førende laget i første omgang. Både Karl Toko Ekambi, og Eric Maxim Choupo-Moting hadde store målsjanser tidlig i kampen, men Kamerun slet med effektiviteten.

Manchester City-forsvarsspiller Manuel Akanji var også nære for Sveits i første omgang, men klarte ikke få headingen på mål da han ble stående mutters alene på en corner. Sveits tok likevel over etter pause, og brukte under tre minutter på å ta ledelsen ved Embolo.

Kamerun presset på for utligning, men Sveits forsvarte seg svært godt utover gjennom hele andre omgang.

Info VG-børsen Sveits-Kamerun SVEITS (4-2-3-1):

Yann Sommer 6



Silvan Widmer 7 BB

Manuel Akanji 5

Nico Elvedi 6

Ricardo Rodriguez 4

Remo Freuler 5

Granit Xhaka 6

Xherdan Shaqiri 6

Djibril Sow 4

Ruben Vargas 6

Breel Embolo 6



KAMERUN (4-3-3):

André Onana 5

Collins Fai 4

Jean-Charles Castelletto 6

Nicolas N'Koulou 4

Nouhou Tolo 5

André-Frank Anguissa 6

Samuel Oum Gouet 4

Martin Hongla 7

Bryan Mbeumo 6

Eric Maxim Choupo-Moting 6

Karl Toko Ekambi 3

Vurdert av Geir Juva Vis mer

Dermed tok Sveits de første tre poengene i gruppe G før de resterende kampene mot Brasil og Serbia. Brasil og Serbia møtes i kveld 20:00.

Kamerun har ikke vunnet en VM-kamp siden 2002. Nasjonen var med i både 2002, 2010 og 2014.