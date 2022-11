Kommentar

Saudi-sjokket: En gave til FIFA

KONTRASTER: En jublende Mohammed Al-Burayk og en skuffet Lionel Messi i Qatar.

DOHA (VG) (Saudi-Arabia-Argentina 2–1) Her får Gianni Infantino et våpen i striden om det er lurt å slippe til hele 48 nasjoner i de kommende verdensmesterskapene.

Både åpningskampen på Al Bayt og oppfølgeren på Khalifa Stadium kunne fort gitt kritikerne vann på mølla.

Hvordan kan vi ha enda flere med i VM, når de dårligste kvalifisete landene allerede er såpass svake som i dag?

Så underlegne var Qatar mot Ecuador, og så stor var klasseforskjellen mellom England og Iran, at det er all grunn til å stille spørsmål ved hvor forringet et mesterskap med 48 land kommer til å bli.

Med en utvidet asiatisk kvote til åtte land, vil det med dagens FIFA-ranking tilsi at nasjoner som Irak (68), De forente arabiske emirater (70), Oman (75) og Usbekistan (77) kan bli høyaktuelle for et sluttspill.

Også andre konføderasjoner vil sende land som åpenbart vil gi oss enda flere innledende matcher der nivåforskjellen fjerner nerve.

Hvis Argentina hadde fulgt opp med å overkjøre Saudi-Arabia, som mange hadde regnet med, kunne underholdningsverdien i gruppespillet blitt enda en negativ snakkis å håndtere.

Men stikk i strid med spådommene skjedde det som garantert vil bli brukt som et argument for utvidelse og spredning.

Saudi-Arabia slo Argentina. En underdog ydmyket en av fotballens virkelige stormakter. Når noe slikt er mulig, bør vel enda flere få sjansen?

Selveste Lionel Messi måtte bite i gresset, slik at drømmen om gullet han mangler virker enda lengre unna. Det gir asiatisk fotball en tiltrengt opptur etter en blytung innledning.

Mye kan sies om mesterskapet i ørkenstaten, men selve turneringsformatet kommer nok til å bli savnet når det er USA, Canada og Mexico sin tur til å være vertskap i 2026.

Hele retorikken til FIFA bygger på å «forene verden». Infantinos forestilling om å lede et «mini-FN» ble neppe noe mindre når enda flere skal få spille i den største turneringen.

Men det er vanskelig å se bort fra at utvidelsen også medfører at FIFA med åpne øyne utvanner den sportslige verdien av deler av VM.

Det er lett å mistenke at en konkurransemessig verdi ofres til fordel for kommersielle hensyn.

Konseptet fra og med neste VM bygger på at 48 lag kommer til å bli inndelt i 16 puljer, med tre land i hver. Det innebærer at gruppespillet får færre kamper, mens sluttspillet utvides.

Det betyr igjen at 16 skal hjem etter to matcher, mens to tredeler tar seg videre. Dermed kan oppsettet bli nøkkelen, da det kan bli mulig å dra kalkulerte fordeler av et allerede oppnådd resultat. Og hvordan unngå mistanker om ugrei kynisme når gruppene skal avgjøres?

For FIFA-toppene kan endringen fort få en positiv effekt ved at flere holdes fornøyde, blant nasjoner som ikke har for vane å kvalifisere seg. Afrika får en økning på fire, Nord- og Sentral-Amerika går opp fra tre til seks i 2026 (tre til vertsnasjonene), mens også de andre underorganisasjonene får økt representasjonen. For Norges del vil jo den matematiske sannsynligheten også tilta.

Utvidelsen kan garantert Infantino bruke som argument i favør av at fotballen blir enda mer global og enda mer felles. Det beste poenget i motsatt retning handler om å få spennende kamper og unngå for mange dipper i nivået.

Derfor er det nok søt musikk i Infantinos ører å få den type smeller vi fikk akkurat i dag - og det fra en nasjon som kan bli aktuell som arrangør i 2030.

Mye kan sies om internasjonal fotballpolitikk. Men én ting er i alle fall sikkert.

Den er ikke kjedelig.