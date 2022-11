I FOKUS: Kjetil Rekdals debutsesong som Rosenborg-trener endte med tredjeplass – en opptur for trønderne etter å ha blitt nummer fem i fjor og fire i 2020.

Rekdal etter bronse: − Forteller om det voldsomme forfallet som har vært

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Sarpsborg 2–3) Det er flere tiår siden Rosenborg tillot seg å være fornøyd med bronsemedalje i hjemlig serie. Det er likevel optimisme å spore på og rundt Lerkendal.

Trener Kjetil Rekdal irriterer seg over 2–3 for Sarpsborg i siste runde, det som var Rosenborg første og eneste tap på Lerkendal i 2022, men sier at han hadde takket «ja» til bronsemedalje om han fikk tilbudet før sesongen.

– Ja, definitivt, sier han til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi er ikke fornøyd med å være nummer tre, men nå har vi tatt ett steg i år, og så må vi prøve å ta enda ett neste år. Vi spiller for å vinne, og det har vært målsettingen fra dag én. Når vi starter opp igjen i januar, må vi sørge for at vi er på et høyst mulig nivå i treningshverdagen, og er best i Norge.

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen deler Rekdals optimisme og erkjennelse.

– Det er noen år siden nå, men jeg håper og tror vi kan fortsette utviklingen, og få en veldig god 2023-sesong. Jeg er fornøyd med at vi får spille i Europa, men i garderoben jubler vi ikke for bronse. Ser du på hvordan vi startet sesongen, så syns jeg vi skal si oss fornøyd med 3.-plass, men tabellen lyver ikke, og vi får som fortjent. Det er stabiliteten som gjør at vi ikke er nærmere Molde, sier Henriksen til VG.

– Hva er den største endringen som har kommet med Rekdal og trenerteamet?

– Måten vi forsvarer oss på, og angriper på. Vi er mye mer et kollektiv og spillerne vet hvordan vi ønsker å spille. Det har vært store utskiftninger både i spillertroppen og blant trenerne. Nå håper jeg vi kan beholde stammen vi har, slik at vi slipper å starte på minussiden når vi starter etter nytt år. I og med at vi får muligheten til å spille i Europa, håper jeg vi kan få inn én eller to spillere som kan gjør oss enda bedre.

Tapet til tross, Rosenborg er likevel Eliteseriens beste hjemmelag i 2022. I så måte ligger forbedringspotensiale på bortebane, der Rosenborg er sjette best, og har kapret 23 poeng mindre enn serievinner Molde.

– Vi må bli mer solide, voksne, og vi slipper inn for mange mål. 44 baklengsmål er 17-18 mål for mye. 69 fremover er et bra tall. På bortebane har vi tatt for lite poeng. Vi er litt for snille, men potensialet er der. I dag gikk kvaliteten litt ned, og det er ekstremt frustrerende, men jeg tror ikke vi skal overdramatisere det heller, sier Rekdal.

– Hvor vil du forsterke?

– Jeg tror vi skal ha fokus på de som er her, så får vi se hva som er mulig. Vi har et ungt lag som utvikler seg i fint tempo.

En av de som har figurert i diverse ryktespalter, er Casper Tengstedt, som har vært en kanonsuksess siden første dag i Rosenborg-drakt. Med 15 mål og 7 målgivende pasninger på 14 kamper, er det ikke vanskelig å tenke seg at mange lag ute i Europa sikler på dansken.

– Jeg tror jeg spiller i Rosenborg neste sesong. Jeg har lang kontrakt, og jeg er klar for å være her. Men man vet aldri i fotball, sier dansken til VG.

– Alle fotballspillere har en drøm, hva er din?

– Drømmen er å spille i Liverpool, selv om reisen dit er lang.

22-åringen hadde scoret i samtlige hjemmekamper før møtet med Sarpsborg 08, og har vært den kanskje viktigste årsaken til Rosenborgs gode høstsesong som til slutt endte med bronse.

– Det er en fin statistikk som jeg gjerne skulle forlenget. Det måtte stoppe på et tidspunkt, og dessverre ble det i dag. Men jeg håper å komme i gang igjen til neste år.

Birger Løfaldli er kommentator i Adresseavisen. Han støtter Rekdal i at man skal være relativt godt fornøyd med sesongen.

– Ut i fra det som har skjedd de siste årene, så ja. Det er en historie som forteller om det voldsomme forfallet som har vært i klubben siden 2018. Hadde vi sagt da at 3.-plass er bra nok, så hadde ingen trodd på det. Når man husker begrunnelsen for å sparke Kåre Ingebrigtsen for manglende sportslig utvikling, så viser det hvor stor nedturen har vært for Rosenborg. Ut fra det som har skjedd de årene, og måten forventningene har blitt senket på, så har Rosenborg og Rekdal grunn til å være greit nok fornøyd, sier han til VG.

– Hva må til for å stenge luken til Molde på 22 poeng?

– Jeg har tro på det som Bodø/Glimt har drevet med i mange år, og som Rosenborg stod for før; terping over tid, og et kollektivt angrepsspill som gjør at man kan vinne over motstandere som har mer penger. Jeg tror det er eneste måten om man skal ta steget ut i Europa og prestere på nivået som klubben har gjort før. Jeg tror Rekdal kan vinne Eliteserien med laget han har nå, men jeg tror ikke de kan komme så mye lenger enn det.