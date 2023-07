IKKE MED: Ada Hegerberg trente ikke med landslaget lørdag, dagen før den avgjørende gruppekampen mot Filippinene i VM-sluttspillet. Nå må hun stå over.

Hegerberg uaktuell mot Filippinene: − Ble for kort tid

Ada Hegerberg trente ikke med den norske VM-troppen på North Harbour stadion i Auckland-forstaden Albany lørdag. Senere lørdag kom beskjeden om at stjernespilleren må stå over.

Det ble klart etter morgendagens treninger og tester.

– Vi visste at det kunne være en sannsynlighet for at hun ikke ble klar. Vi har jobbet med medisinsk, og det viste seg at det ikke går. Nå jobber vi videre mot neste kamp. Vi andre har forberedt oss det beste vi kan og det har gruppen håndtert veldig fint, sier Riise til VG.

Avgjørelsen ble bekreftet da landslaget sendte ut en pressemelding lørdag morgen.

– Vi fortsetter rehabiliteringsjobben med tanke på å få Ada spilleklar til neste kamp, hvis vi går videre i turneringen, sier landslagslege Trygve Hunemo i en felles pressemelding.

Tidligere lørdag trente Ada Hegerberg for seg selv da landslaget hadde siste kampforberedende økt før skjebnekampen mot Filippinene søndag.

Nå uttaler hun seg om situasjonen:

– Det ble for kort tid til å rekke kampen mot Filippinene, men jeg har tro på laget i morgen, og jobber videre for å bli spilleklar til en eventuell åttedelsfinale, sier Hegerberg.

Hegerberg har drevet med rehabtrening siden hun måtte kaste inn håndkleet rett før avspark i Sveits-kampen tirsdag. Årsaken var en kjenning i lysken i siste spurt under oppvarmingen.

Fredag var stjernespissen litt overraskende med på treningsfeltet på lagets faste treningsanlegg Seddon Fields. Hun trente alternativt, men noen av øvelsene var med ball. Etterpå sa landslagssjef Hege Riise at det var altfor tidlig å konkludere.

UAKTUELL: Ada Hegerberg.

– Det er framskritt i prosessen, men vi må ha progressiv økning dag for dag. Vi får høre hvordan det gikk i dag og håpe det er tommel opp. Så kan hun kanskje gjøre litt mer i morgen, og vi håper jo alle at hun er klar til søndag, sa assistenttrener Ingvild Stensland til NTB.

– Hun må kunne trene for fullt og kjenne at hun kan være med i alle aksjoner for at hun kan stille fra start.

Hegerberg er en viktig spiller og med sterke 43 mål på 87 landskamper for Norge, men i sluttspillkamper har hun en fæl måltørke å bryte. Hennes to siste mål i sluttspill var mot Elfenbenskysten i VM i 2015. Siden har hun spilt åtte VM- og EM-kamper på rad uten å score, og Norge har tapt sju av de kampene.

Norge må slå Filippinene for å kunne gå videre i VM, og med tre måls margin for å være helt sikker på å gå videre.