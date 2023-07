Kommentar

Nå får det være nok bråk

INGEN FESTSTEMNING: Frida Maanum, Hege Riise og Thea Bjelde under lørdagens pressekonferanse i Auckland.

Tar det aldri slutt?



Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var kanskje det Hege Riise tenkte der hun satt med alvorlig mine og svarte på spørsmål om misfornøyde spillere, dagen før en av de viktigste kampene i kvinnelandslagets 45-årige historie.

Hennes lag har fortsatt en god sjanse til å gå videre i VM. Stemningen burde vært offensiv og sprudlende foran søndagens møte med Filippinene. «Det så ut som en begravelse», skrev Adresseavisens kommentator i Auckland.

Ikke lenge etter pressekonferansen slo NRK stort opp at det er «sterk misnøye» med den norske landslagssjefen. Det var ingen åpen trenerkritikk, bare skjulte kilder, men flere spillere skal visstnok være kritiske til «manglende kampledelse», «utydelige beskjeder», «at det er for stille i garderoben» og at det er «få konkrete tiltak og tilbakemeldinger når ikke plan A fungerer».

Med forbehold om at dette stemmer: Det er garantert mye som kan gjøres bedre av trenerne, men akkurat nå er det VM. Nå er det nok bråk. Nå handler det faktisk om norsk fotballs ære, og det er ikke Hege Riise som har slått pasningene til motstandere.

Norge er 90 minutter unna en ny mesterskapsfiasko, men har fått en ekstrasjanse og det bør være alt spillerne tenker på. Selv med null mål og bare ett poeng etter to kamper, har laget fortsatt kontroll på sin egen skjebne. Tremålsseier over Filippinene og Norge er videre. Kanskje holder det å vinne.

PRESIDENT-STØTTE: Lise Klaveness gir reservekeeper Cecilie Fiskerstrand en klem under lørdagens trening.

Det filippinske laget har et flertall spillere som er vokst opp i USA og har sett brukbart ut. Likevel skal Norge være mye bedre enn nummer 46 i verden, med norsk-filippinske Sara Eggesvik fra Bodø i førsteelleveren i de to første kampene. Til daglig er hun i KIL/Hemne i 1. divisjon, nest øverste nivå.

Norge er vanligvis bunnsolide mot såpass begrenset motstand: Sist gang det ikke ble seier i en kamp mot et lag lavere enn 30 på FIFA-rankingen, var i november 2011 (tap 1–3 for Nord-Irland). Ikke la utenomsportslig uro ødelegge den solide rekken.

HODESTERK: Sophie Roman Haug slår de fleste i lufta. Det bør Norge utnytte. Her vinner hun en duell med Julia Stierli.

Den ene norske superstjernen, Ada Hegerberg, er fortsatt ute med skade. Dumt, men Sophie Roman Haug var positiv mot Sveits og er toppscorer det siste året med fem mål på seks kamper. Bruk luftstyrken hennes.

Den andre store, Caroline Graham Hansen, er etter alt å dømme tilbake. Hennes voldsomme angrep på landslagsledelsen, midt i et VM, stemples som illojalt, og det er ingen tvil om at hun bommet kraftig, særlig på tid og sted. Men hun har lest opp en unnskyldning, og det er verdt å minne om at Graham Hansen kanskje har vært den mest lojale av alle de siste årene.

TROLIG TILBAKE: Caroline Graham Hansen og Hege Riise under den siste treningen før møtet med Filippinene.

Ingen sto opp mer for Martin Sjögren, hun var hans visekaptein og samtalepartner, hun skrev lange instagraminnlegg med støtte til trenere og medspillere. Sjögrens prosjekt var hennes prosjekt.

Så ble hun plutselig avskiltet i kapteinsrollen. Inn kom Ada Hegerberg, hun som hadde sagt nei til Norge i fem år. Mye tyder på at kapteinsvrakingen bidro sterkt til Graham Hansens avgjørelse om å ta en pause fra landslaget, og da hun endelig gjorde comeback, ble hun vraket igjen.

Mange regner henne som en av verdens beste i verdens største idrett, Norge-sjefen regnet henne ikke engang som god nok for et middels landslag.

Det er mulig å forstå at følelsesdemningen brast til slutt.

Nå er det bare å håpe at den voldsomme skuffelsen er koblet ut, mens dribleserier, innlegg og avslutninger kobles inn. Nå må Norge ha mesterskapsmål igjen, det er seks timer og 36 minutter siden Guro Reitens 4–1-scoring over Nord-Irland i den første EM-kampen i fjor.

HUSKER DERE? Guro Reiten og Caroline Graham Hansen jubler etter Reitens 4–1-mål mot Nord-Irland i EM i fjor. Etter det har Norge spilt fire strake kamper i mesterskap uten mål. I bakgrunnen: Anja Sønstevold.

Det er ikke bare på kvinnesiden det kan være landslagsbråk. Det er ikke mange år siden kaoset rundt Lars Lagerbäck, som endte med at han forsvant for godt. Ingen glemmer den voldsomme Carew/Riise-konflikten, som endte med at Carew forsvant i en periode.

Og herrelandslaget har hatt sitt VM-kaos: Da Myggen og Henning Berg gikk på byen i 1998 ble det et mye større rabalder. Folk var rasende, de hadde sveket Drillo, lagkamerater og en hel nasjon.

Noen dager senere ble det seier over Brasil.

Da må det være mulig å slå Filippinene også.

Kampen vises på TV3 og Viaplay. Kampstart 09.00.