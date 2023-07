IKKE MED: Kylian Mbappé reiser ikke på treningsleir sammen med resten av lagkameratene i PSG.

Mbappé utelatt fra PSG-troppen – setter fyr på overgangsrykter

Etter å ha scoret 2 mål for PSG under fredagens treningskamp mot Le Havre ble Mbappé utelatt fra troppen som lørdag skal reise på Asia-turné.

Kylian Mbappé er ikke med når Paris Saint-Germain setter seg på flyet til Asia for oppkjøringskamper.

Fredag kveld scoret Kylian Mbappé to mål under treningskampen mot Le Havre, som endte 2–0.

Etter kampen ble han utelatt fra troppen som skal reise på treningsleir til Japan og Sør-Korea lørdag.

Mbappé står foreløpig uten noen kontrakt fra juni 2024.

Det har de siste månedene versert sterke rykter rundt Mbappes fremtid i hovedstadsklubben. Klubben har foreløpig ikke oppgitt noen grunn for hvorfor Mbappé ikke er med.

Spisstjernen sendte i juni et brev til ledelsen i PSG der han gjorde det klart at han ikke kommer til å forlenge hans nåværende kontrakt som går ut neste sommer. Han har likevel bedyret at han ønsker å spille i klubben fram til da.

Avisen L'Equipe hevder at klubben nå ønsker å selge sin største stjerne. Overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder om det samme på sin Twitter-konto.

PSG-president Nasser al-Khelaifi har vært klokkeklar på at han ikke ønsker å la Mbappé gå gratis fra klubben.

– Kylian Mbappé må signere en ny kontrakt hvis han ønsker å forbli i klubben neste sesong, sa klubbpresidenten tidligere i juli.

Mbappé signerte en svært lukrativ avtale da han forlenget kontrakten sin i fjor.