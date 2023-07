1 / 4 forrige neste fullskjerm

Haaland usynlig i Tokyo: Laporte sikret seieren i gigantmøtet

TOKYO (VG) (Bayern München – Manchester City 1–2) For andre gang på rad startet Erling Braut Haaland (23) på benken, men i motsetning til sist, ble det en kamp som trolig går rett i glemmeboken.

For der Haaland kun trengte om lag seks minutter på å score sitt første mål i sesongoppkjøringen i 5–3-seieren over Yokohama Marinos, var han aldri i nærheten i den siste av de to treningskampene Manchester City spiller i Japan.

Stjernespissen kom i likhet med landsmannen Oscar Bobb inn ved pause, men ingen av de var direkte involvert i matchvinnermålet til midtstopperen Aymeric Laporte.

Heller ikke Bobb viste seg frem i like stor grad som mot Yokohoma Marinos, hvor han fikk ros av Pep Guardiola etter kampen.

Unggutten James McAtee ga Manchester City ledelsen til pause, hvor manager Pep Guardiola mer eller mindre byttet rubbel og bit i det VG-sendte oppgjøret.

Samtidig byttet Bayern München alle elleve, noe som kanskje satte sitt preg på kampen. Det var tregt, tafatt og uinspirerende i ekstremvarmen i Tokyo. Selv om kampen hadde avspark så sent som 19.30, var det over 30 grader ved kampstart.

Mathys Tel utlignet for Bayern ti minutter før full tid, men Laporte satte inn 2–1-målet få minutter etterpå.

Nå reiser Manchester City videre til Sør-Korea for å spille ytterligere en treningskamp mot Atlético Madrid, før de vender snuten hjemover til Europa.

