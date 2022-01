Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FELLES SUKSESS: Mohamed Salah (t.v.) og Jürgen Klopp har begge gjort suksess for Liverpool.

Liverpool-fansen om Salah-kontrakt: − Det vil bli et mytteri

Mens Mohamed Salah spiller Afrika-mesterskapet, er hans fremtid i Liverpool igjen et heftig samtaleemne.

Liverpool-sjef Jürgen Klopp svarte på spørsmål om Salah-kontrakten på sin pressekonferanse fredag, og i lokalavisen Liverpool Echo har Paul Gorst kommentert det som skjer. Slik oppsummerer Gorst sin kommentar selv på Twitter:

– Liverpools suksess under Jürgen Klopp har alltid vært bygget på sette laget først, men nå er det på tide å anerkjenne Mohamed Salah er et spesielt tilfelle. FSG vil møte et mytteri hvis han får lov til å forlate klubben.

FSG er en forkortelse for Fenway Sports Group, de amerikanske eierne av Liverpool FC. Det er halvannet år igjen av storscorerens kontrakt med klubben.

– Eierne kan meget vel være av den oppfatning at Salah ikke kan gå noe sted ennå, gitt at de eneste klubbene som realistisk har råd til overgangssummen hans, er Liverpools største Premier League-tittelrivaler i Manchester City og Paris Saint-Germain, hvor en stjernespekket rollebesetning skjuler seg, skriver Paul Gorst i sin artikkel - og legger til at dette kan være en farlig strategi med tanke på Salah kan snakke med klubber om en gratis overgang om mindre enn 12 måneder.

Jürgen Klopp forklarer journalistene at dette er en komplisert handel:

– Å signere en så stor kontrakt er ikke som å kjøpe en smarttelefon. Jeg vil ikke si at det er et problem, for å være ærlig - så er det samtaler. Det er mye å ta hensyn til.

Salah-saken blusset opp igjen etter et GQ-intervju der Salah gjentar at han ønsker å bli i Liverpool. Liverpool og Salah har forhandlet lenge.

Klopp skal lede sin kamp nummer 350 for Liverpool når Brentford er motstander søndag.

– Vi slet med Brentfords langpasninger sist. De vant andreballene, men vi kunne ha unngått baklengsmålene. Vi var slappe på dødballene, og de klarte å score. Slik skal det ikke være. Vi må være klare, sier Klopp.

– Jeg håper vi kan spille bedre enn sist og at vi kan bruke Anfield.

VG-tips: Liverpool-seier

* I torsdagens ligacupsemifinale mot Arsenal (0-0) fikk vi et nytt bevis på at Liverpool savnet farten, oppfinnsomheten og besluttsomheten i Mo Salah (a) og Sadios Manés (a) Afrikamesterskap-fravær.

* Da Liverpool - Brentford møttes i den omvendte kampen på en mild september-lørdag fikk vi servert topp underholdning og 3-3-match. Nykommer Brentford har så langt levert en bedre enn forventet ligasesong. De har stort sett maktet å ta nivåhevningen fra Championship. Men har nå tapt tre av fire siste ligakamper - senest røk de 1-4 borte for Southampton.

* Og derfor må de hente frem den fryktløsheten vi var vitne til i det omvendte Liverpool-oppgjøret. Det blir uten en håndfull spillerfravær. 1,27 er litt tynn hjemmeodds. Over 2,5 mål til 1,52 i singleodds kan være en mulig vri.