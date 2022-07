PRESS: Det hviler et stort press på Martin Sjögren og Ada Hegerberg.

Hegerberg har tatt lederrolle etter braktapet: − Toppidrett er ekkelt og brutalt

BRIGHTON/OSLO (VG) Norges landslagsstjerne kaller 0–8-smellen mot England «utenkelig». Nå er hun klar på hva som kreves av henne selv og lagvenninnene før den siste gruppespillkampen mot Østerrike.

– Jeg tror at i morgen handler alt om en ting – å vise arbeidsmoral. Vi må vise en helt annen side, være klare mentalt og fysisk. Vi skal gi alt vi har, sier Hegerberg på pressekonferansen dagen før fredagens match – som krever seier for at Norge skal spille kvartfinale neste uke.

Etter stortapet mot England har Hegerberg tatt en lederrolle leder for spillergruppen, og gullballvinneren fra 2018 forteller hva hun har bidratt med:

– Rollen min har vært å dra inn kunnskap og erfaring med tanke på å løfte jentene. Det er viktig å erkjenne det som har skjedd, ikke vits å gjemme seg, men likevel finne løsninger på hvordan vi vil fremstå. Det vil trengs mye arbeidskapasitet i morgen. Jeg har fått med meg gjengen for å omstille oss, det er viktig for stolthet og selvrespekten, sier hun til pressekorpset og fortsetter:

– Toppidrett er ekkelt og brutalt. Derfor må man hele tiden være obs på scenarioer som kan oppstå. Det var utenkelig at vi skulle gå på en sånn tabbe (mot England). Vi må vise innsats i morgen, sier hun fra podiet, der også Barcelona-spiller Ingrid Syrstad Engen og landslagssjef Martin Sjögren sitter.

Sistnevnte har mottatt mye kritikk etter 0–8-tapet for England og måtte igjen svare for disponeringene fra tre dager tidligere. Han påpeker at troppen har jobbet sammen for å snu om og starte på nytt.

– Vi har alle jobbet med oss selv, men også sammen som gruppe for å starte å bygge energi igjen de siste dagene, sier han.

– Jeg er meg selv når det går bra og når det går dårlig. Jeg tror det er viktig å lede i de tøffeste øyeblikkene. Samtidig som jeg tror det er viktig at vi erkjenne hva vi har opplevd. Vi må legge sjel i det, fastslår Ada Hegerberg

Mange nordmenn har tatt turen til England for å se på de norske jentene. Lyon-spissen påpeker at de spiller for mer enn dem selv.

– Viktig at vi er klare over at mange har tatt turen til England. Vi spiller for en ny generasjon, og vi må putte mye stolthet i det. Vi spiller for mer enn oss selv. Derfor er det viktig at vi presterer og leverer. Det handler om å inspirere. Det er inspirerende for oss å se alle som tar turen så langt, sier hun.

Også midtbanespiller Ingrid Syrstad Engen kom med et løfte på pressekonferansen: At det norske folk kan forvente å se et helt annet lag på banen fredag kveld.

– Dere vil se et lag som gir alt vi har. Vi vil alle vise oss fra en annen side. Vise fansen at vi ikke aksepterer en slik prestasjon som i forrige kamp, sier hun og fortsetter:

– Men det blir en vanskelig kamp. Spiller vi som vi gjør vanligvis, kan vi skape mange sjanser. Jeg ser muligheter, men jeg forventer en tøff kamp. Vi må være på et annet nivå enn sist, sier midtbanespilleren fra Barcelona.

Kampen mot Østerrike spilles fredag kveld kl. 21.00 på Amex stadion.