Sjögren har ingen planer om å gi seg: − Ville vært veldig feigt

BRIGHTON/OSLO (VG) Martin Sjögren avviser snakk om at han burde gi seg som norsk landslagstrener etter mandagens ydmykende tap.

– Jeg er ikke den som drar seg unna når det blåser. Jeg har ingen tanker eller ideer om å trekke meg fra denne oppgaven. Det ville vært veldig feigt.

Det sier Norges landslagssjef Martin Sjögren dagen derpå. Mandag ble en dag man helst vil glemme, men som har brent seg fast i minnet til de fleste: Norge gikk på et ydmykende 0–8-tap mot vertsnasjon England i fotball-EM.

Det er tidenes største EM-tap, og etter kampen fikk den norske landslagssjefen kraftig kritikk for både inngangen til kampen og håndteringen underveis.

Ikke før halvspilt kamp, da Norge lå under 0–6, ble det gjort spillerbytter.

Sjögrens inngang og håndtering - og jobbsikkerhet - ble det store temaet på tirsdagens pressetreff. Men landslagssjefen er klar på at han ikke tenker på hva andre mener - og nå handler alt om å løfte laget til vinn eller forsvinn-kampen mot Østerrike fredag.

Norge må vinne for å ta seg videre fra gruppespillet.

Kaptein Maren Mjelde har fått med seg kritikken mot Sjögren, men stiller seg bak landslagssjefen.

— Jeg tenker at dette er noe vi står sammen om. Vi på banen må også ta i et tak. Vi vet alle at vi kunne gjort en bedre jobb i går, sier hun.

– Har spillerne tillit til Sjögren?

— Ja, absolutt, det har han. Vi har jobbet sammen i mange år. Det er brutalt og vondt for alle invovlert, men vi er en enhet. Det er viktig på slike dager.

