Sterke reaksjoner etter billig England–straffe – Norge rundjult før pause

BRIGHTON (VG) (England – Norge 0–6, pågår) Norske kommentatorer og fotballprofiler reagerer med sjokk og vantro etter at Ellen White fikk tildelt et tvilsomt straffespark. Så ble alt mye, mye verre for Norges del.

Etter 38 minutter danset Beth Mead seg enkelt forbi det norske forsvaret og satte inn 5–0 for England.

– Dette er brutalt. Etter en bra start, Norge i oppløsning etter den billige straffen imot, tvitret TV 2-kommentator Morten Langli da 4–0 var et faktum.

Kort tid ble det enda verre. Det hele startet med at Ellen White gikk veldig enkelt ned i gresset etter en duell med Norge-stopper Maria Thorisdottir.

– Billig straffe, skriver Morten Langli, som også da var raskt ute med å melde på Twitter.

Han var ikke alene. Svært få med norsk pass ser ut til å forstå hvorfor VAR-bussen ikke grep inn i situasjonen.

– Godt satt, men for en billig straffe, tvitret Discovery-kommentator Asbjørn Myhre etter at Georgia Stanway hadde hamret ballen forbi Guro Pettersen i det norske buret.

– Det straffesparket til England var sommertilbud fra dommeren. Skuespill sist sett av John Cleese i Fawlty Towers, skriver fotballekspert Lars Tjærnås.

I England var det mer delte meninger.

– Nydelig spill fra Ellen White. Hun har vært i den situasjonen mange ganger. Det er ikke bare kontakt, hun drar henne ned med vilje, skriver tidligere den tidligere England-keeperen Rachel Brown-Finnis.

Etter hvert ble imidlertid dommeravgjørelsene kun en parentes.

Vondt ble til verre for Norge da Lauren Hemp doblet ledelsen få minutter senere. Bethany Mead slo inn foran mål, og vingkollegaen satte enkelt inn 2–0.

Kalddusjen ble skrudd ned ytterligere noen grader da Maria Thoristdottir rotet vekk ballen. Den snappet Ellen White, og alene med Guro Pettersen satte hun sikkert inn 3–0.

– 3–0 England. En ødeleggelse, skriver Independent-journalisten Miguel Delaney.

– Game over, konkluderte

Og var det ikke det før, så var det definitivt over da Beth Mead økte til 4–0 etter 34 minutter.

Og plutselig rant det også inn 5–0 og 6–0.

