1 / 6 FRUSTRERT: Norge-midtstopper Maria Thorisdottir slår ut med armene etter at Ellen White fikk en svært billig straffe. forrige neste fullskjerm

Norge ligger under 0–7 (!) – mot tidenes største tapsmargin i EM-sammenheng

BRIGHTON (VG) (England – Norge 7–0, pågår) Det startet med sjokk og vantro over et billig straffespark til England, men alt skulle bli mye verre for Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG LIVE: Få fyldig referat av hele kampen her!

Etter 41 minutter satte Ellen White inn 6–0 for vertnasjonen. Dermed var det allerede til pause tangering av den største seiersmarginen i EM-sammenheng noensinne.

Også den tilhører England – og skriver seg fra 6-0-seieren mot Skottland i 2017.

20 minutter etter pause satte innbytter Alessio Russo inn 7–0 for England.

– Jeg har ikke sett maken. De virker helt paralysert, vet ikke hva de skal gjøre. Det er trist å se for norsk fotball, sier den norske landslagslegenden og tidligere England-sjef Hege Riise til VG i pausen.

– Det er pinlig, det er patetisk, det er utrolig. Det er sjokkerende hvor dårlige de har vært, sier den ikke beslektede John Arne Riise, ifølge The Guardian.

Det hele startet med at Ellen White gikk veldig enkelt ned i gresset og fikk straffe etter en duell med Norge-stopper Maria Thorisdottir.

– Billig straffe, skriver fotballekspert Morten Langli på Twitter.

– Dommeren befinner seg helt feil sted. Hun er ikke i nærheten. Visst er det en viss kontakt, men det skal ikke dømmes straffe. Det er «soft penalty». Det blir en feilaktig straffe. Det er aldeles for billig, sier den tidligere toppdommeren Jonas Eriksson hos svenske SVT.

Etter hvert ble imidlertid dommeravgjørelsene kun en parentes.

Vondt ble til verre for Norge da Lauren Hemp doblet ledelsen få minutter senere. Bethany Mead slo inn foran mål, og vingkollegaen satte enkelt inn 2–0.

Kalddusjen ble skrudd ned ytterligere noen grader da Maria Thorisdottir rotet vekk ballen. Den snappet Ellen White, og alene med Guro Pettersen satte hun sikkert inn 3–0.

Og i løpet av seks minutter gikk det fra ille til forferdelig. Beth Mead økte til 4–0 etter 34 minutter. Og plutselig rant det også inn 5–0 og 6–0 før pause. I andre omgang økte England til 7–0.

– Noe av det verste jeg har sett, sier SVTs ekspertkommentator Markus Johannesson om Norges kollaps.

– Det er noe av det pinligste jeg har sett, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

Saken oppdateres.