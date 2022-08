SCORET I DEBUTEN: Erling Braut Haaland scoret to mål i sin første Premier League-kamp. Lørdag spiller han sin første hjemmekamp for Manchester City.

Kritisk til Viaplays Haaland-samarbeid: − En evig utfordring

Erling Braut Haaland er den store norske stjernen i Premier League. Samtidig skal han være ambassadør for rettighetshaver Viaplay.

Fredag formiddag gikk Viaplay ut med nyheten om at de har inngått et samarbeid med den norske stjernespissen Erling Braut Haaland.

Viaplay skriver i pressemeldingen at Haaland skal være ambassadør i samtlige ni land Viaplay har Premier League-rettighetene i (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Nederland). Pappa Alfie Haaland skal også bli med som ekspert i Viaplays sendinger i tiden fremover.

– Å bli med Viaplay, som har rettighetene til Premier League, i en ambassadørrolle er noe jeg ser frem til. Jeg er sikker på at vi vil ha mange morsomme år sammen, sier Braut Haaland i pressemeldingen.

Samtidig kunne også Viaplay presentere at de skal komme med en dokumentar om Haaland, hvor Viaplay har fulgt spissen gjennom våren 2022 i forbindelse med valget han tok da signerte for Manchester City.

– Hvis det er slik at Viaplay har som en målsetning å være et uavhengig redaksjonelt produkt og kanal, så kan de ikke inngå denne typen avtaler, sier presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen til VG.

Sportssjef i Viaplay, Kristian Oma, er ikke overrasket over at samarbeidet blir problematisert.

– Det er alltid noen som vil forsøke å problematisere det. Men på samme måte har vi gjort en avtale med Max Verstappen, så vi må se det i den type sammenheng. Det er også kommersielle interesser rundt produktet vårt. Vi klarer veldig godt å skille dette, sier han.

FARVEL: Erling Braut Haaland tok farvel med Borussia Dortmund-fansen i vår.

– Hvis noen har problemer med å skille det kommersielle og det redaksjonelle, så får det være deres problem. Vi kan forsikre om at vi i hvert fall kjenner forskjellene og styrer etter det, sier Oma.

Bodahl-Johansen sier det er viktig at publikum skal kunne stole på at journalistisk arbeid er laget på uavhengig basis.

– Det er det man kludrer til i denne sammenhengen. Hvis man ønsker å være noe annet, så får man definere seg som noe annet enn en redaksjonell virksomhet, sier han.

– De kan ikke forvente at folk oppfatter dem som uavhengige, når de samtidig gjør ham til deres ambassadør og gir faren en stilling som ekspert, sier Bodahl-Johansen.

PRESSEEKSPERT: Gunnar Bodahl-Johansen jobbet i en årrekke for Institutt for Journalistikk, og senere som faglærer i journalistikk ved Norges Kreative Høyskole.

Leder i Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Sollie, mener samarbeidet er en trend man har sett utvikle seg over flere år, og kaller det for noe av det «mer ekstreme når det gjelder kommersialisering av journalistikken».

– Det er jo en ny tilstrømming av den kommersielle sportsjournalistikken. Det kan sikkert bli et godt håndverk, men seerne må bli oppmerksomme på de bindingene som ligger bak. Denne ambassadørrollen understreker ytterliggere den kommersielle koblingen, som er en evig utfordring for rettighetsbelagt journalistikk, sier Sollie.

VG har også et kommersielt samarbeid med Viaplay om utveksling av videoklipp.

FORBUNDSLEDER: Reidar Sollie er leder i Norsk Sportsjournalisters Forbund. Her deler han ut prisen som årets idrettsnavn i 2018 til Jakob Ingebrigtsen.

Kristian Oma forteller at arbeidet med dokumentaren startet før et mulig kommersielt samarbeid ble tatt opp.

– Hva innebærer en ambassadørrolle?

– Dette er jo en kommersiell avtale, som jeg ikke har og heller ikke skal ha full kjennskap til. Vi skal stå fritt til å stille Erling alle de spørsmålene vi ønsker, sier Oma.

Han mener det ikke vil bli et problem å skille mellom det redaksjonelle og det kommersielle, og viser blant annet til det som tidligere var det britiske sykkellaget Team Sky og at VG har sponset hopplandslaget.

VIAPLAY-SJEF: Kristian Oma styrer den norske Viaplay-redaksjonen. Her fra tiden som sportssjef i CMore i 2013.

– Får Viaplay noen bedre redaksjonell tilgang gjennom en slik avtale?

– Det er i hvert fall ingenting slik i denne avtalen. Vi stiller på lik linje med alle andre med tanke på intervjuer og tilgang på ham. Vi håper vi skal få snakket med ham mange ganger som rettighetshaver, men det vil fremtiden vise.

Bodahl-Johansen mener journalister har en overdreven tro på egen uavhengighet.

– Det er veldig lite interessant hva man selv mener, hvis publikum tenker annerledes. Uavhengigheten skal man ha for å ta troverdighet for publikum. Derfor må man alltid at det er publikum, leserne og seerne som skal vurdere oss. Da må uavhengigheten vurderes i lys av det perspektivet. Ellers relativiserer man hele journalistikken.

Den svenske sportsjournalisten Olof Lundh skriver på Twitter at det er nye tider i mediebransjen, og mener det er problematisk.

– Bra eller dårlig? Det blir først seerne og abonnentene som avgjør det for Viaplay, og så i andre rekke for bransjen. Derimot så er det problematisk journalistisk, for uansett hva man sier om Haaland, så ligger denne avtalen (hvor pappa Alf-Inge også er med) i bakgrunnen, skriver Lundh.