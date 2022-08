IKON: Ellen White er med sine 52 scoringer historiens mestscorende på kvinnesiden i England, og bare ett mål bak Wayne Rooney, som har flest for begge kjønn. Her feirer hun EM-seieren søndag.

England-helten Ellen White: Ble nektet å spille med guttene

Ellen White (32) er blitt et av de største symbolene for de engelske fotballkvinnenes enorme suksess – 24 år etter at hun ble nektet å spille med guttene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En avisfaksimile fra lokalavisen Bucks Herald fra 1998 sirkulerer nå på nettet og viser en tydelig skuffet White på forsiden, da hun som niåring ikke fikk lov til å spille i gutteligaen – til tross for at hun var kaptein for sitt lag i Arsenal-akademiet og hadde småpene 100 nettkjenninger sesongen før.

– Det er bare rør. Det virker som ligaen sitter fast i middelalderen, sa faren John White til avisen.

White hadde spilt med guttene helt fra starten, og tydelig dominert som kaptein for Arsenals U11-lag, men det engelske fotballforbundet (FA) tillot kjønnsblanding i fotballen kun opptil ti års alder.

– Det er en tydelig kjønnsdiskriminering, fordi det ikke står noe sted i ligareglene at jente ikke kan spille fotball, sa Aylesbury Town-sekretær Julie Oxley til Bucks Herald en septemberdag for snart 24 år siden.

Et par tiår senere har Ellen White vært en av de virkelige katalysatorene bak Englands suksess på kvinnesiden, som søndag ble kronet med EM-tittelen etter et overtidsdrama mot Tyskland.

«For alle som kom før og alle som kommer etter», skrev White på Twitter etter seieren – med tydelig henvisning til den forvandlingen rammene og forutsetningene for kvinnelige fotballspillere har gått gjennom.

Tre ganger er White blir kåret til årets spiller av FA og er tidenes toppscorer på Englands kvinnelandslag med sine 52 nettkjenninger. Kun Wayne Rooney (53) har flere for England medregnet begge kjønn.

Selv er White, ifølge en lengre artikkel av BBC i fjor, av de mer oppmerksomhetssky i England-troppen. Kaptein Leah Williamson satte ord på hvilken betydning White og veterankollega Jill Scott (35) har hatt.

– Jill Scott er folkets helt. Ellen White, England-karrieren hennes og hvordan hun har stilt opp på enkelte tidspunkt ... disse to er like viktige som alle andre, men jeg tenker de fortjener å løfte trofeet mest, på grunn av hva de har gjort for kvinnefotballen og hvordan de har gått gjennom hele utviklingen, sa Williamson etter EM-seieren.