NRK-journalister tilbake i Norge: − Har vært fælt

KØBENHAVN/GARDERMOEN/OSLO (VG) NRK-journalistene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) er tilbake i Europa etter å ha blitt arrestert og fengslet i Qatar. Kl. 05.53 onsdag morgen landet de i København, og 09.08 kom de frem til Gardermoen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ekeland og Ghorbani ble arrestert på hotellet i Qatars hovedstad Doha søndag kveld før de skulle reise hjem til Norge. Journalistene har vært i landet for å rapportere om forberedelsene til fotball-VM 2022.

NRKs utsendte tilbrakte 32 timer i politiets varetekt og ble fratatt utstyr. De ble frigitt tirsdag og satte seg på et fly ut av landet sent samme kveld.

Like etter klokken ni landet de to på Gardermoen.

– Du har sittet på glattcelle i Doha i Qatar. Kan du si noe om hvordan opplevelsen har vært?

– Det er ikke godt. Det har vært fælt, sier Ghorbani til VG.

På spørsmål om hvordan han har det nå, er han mer lystig.

– Jeg har det fint. Det er godt å være trygg, sier Ghorbani.

TILBAKE I NORGE: Lokman Ghorbani og Halvor Ekeland fikk møte kjære og kjente i ankomsthallen på Gardermoen.

Tidligere onsdag morgen landet på København lufthavn, Kastrup.

– Vi ble arrestert på hotellet søndag kveld. Vi ble tatt til politistasjonen, og der ble vi sittende en del timer, sier Ekeland til VG på Kastrup.

– Vi har blitt avhørt, men er først og fremst glad for å være tilbake i Europa. Vi har hatt det slitsomt. Vi skal ha en del møter med NRK og finne ut av en del ting, og komme tilbake med kommentarer etter hvert, sier Ekeland.

Han ønsker ikke å si noe om de har gjort noe de hadde fått beskjed om å ikke gjøre, men sier de har reist rundt og prøvd «å se det vi mener er viktig å se», blant annet hvordan stadionene til neste års VM ser ut og hvordan gjestearbeiderne blir behandlet.

– Hva skjedde med kamerautstyret og utstyret dere hadde med dere?

– Det ligger fortsatt på politistasjonen, så vidt jeg vet. Vi har i hvert fall ikke fått det med oss hjem, sier Ekeland.

– Vi har ikke helt oversikt over alt,men de beslagla pc og mobil og annet utstyr, og der er det en del materiale. Mye av det har vi spilt over til NRK allerede, så vi har ikke helt oversikt. Men det er også et veldig alvorlig anslag mot en journalist, at politiet går inn og beslaglegger upublisert materiale, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til VG onsdag morgen.

Se hele intervjuet med Eriksen i videovinduet under!

Eriksen sier at de er veldig lettet over at de to NRK-journalistene nå har landet i Europa og er på vei hjem.

– Men de siste døgnene har vært veldig vanskelige, vi har vært bekymret. Det startet med at vi ikke fikk kontakt med dem, og det tok et halvt døgn før vi fikk vite at de faktisk var arrestert av politiet i Qatar, sier Eriksen til VG.

– Hva tenker du som kringkastingssjef når noe slikt skjer?

– Jeg tenker først og fremst i en slik situasjon, så er det å ta vare på de to og deres familie, og gjøre absolutt alt i vår makt for at de skal komme fri og komme hjem. Det er fokuset vi har, og så er det selvsagt tanker om at dette er et voldsomt angrep på fri og uavhengig journalistikk, et angrep på ytringsfriheten, vi vet at det er helt sentralt i et land som oss, og det gjør meg både bekymret og trist, sier Eriksen.

– Gjør dette noe med deres dekning av VM?

– Det er en av de store bekymringene, ved å behandle journalister slik får det en nedkjølende effekt, og for mange medier og journalister som kvier seg for å gjøre det som faktisk er jobben, å fortelle historier og å fortelle sannheten, men akkurat nå så er jeg mest opptatt av å få dem hjem, og så får vi vurdere det etterpå, men det er viktig at vi jobber med det slik at slike ting ikke skjer igjen, sier Eriksen.

VG kontaktet både Qatar og FIFA om hendelsen sent tirsdag kveld, men har foreløpig ikke fått svar.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) karakteriserer det som har skjedd som en alvorlig krenkelse av ytringsfriheten.

– Når journalister arresteres idet de gjør jobben sin, og får utstyret beslaglagt av myndighetene i Qatar, så er det en trussel mot den journalistiske friheten som vi alle er så opptatt av. Journalister må kunne utføre sitt samfunnsoppdraget og avdekke kritikkverdige forhold, samt bevege seg fritt. Som verdenssamfunn kan vi ikke sitte stille og se på slikt, sier hun til VG.

– I hvilken grad bør det offisielle Norge reagere på det som har skjedd her?

– Både jeg og utenriksministeren er veldig tydelige i denne saken. Det er en alvorlig krenkelse av pressefriheten og da tar vi til motmæle.

– Samtidig med dette har det kommet en rapport fra Amnesty som forteller om reversering av reformer i Qatar. Viser ikke alt dette at dialoglinjen norsk fotball har lagt seg på kan fremstå som naiv?

– Jeg legger meg ikke opp i hvilken linje fotballen har valgt. Det bestemmer fotballen selv, sier statsråden fra Arbeiderpartiet.

Norsk Journalistlag (NJ) tar sterk avstand fra det de mener er Qatars angrep på den frie journalistikken.

– Det er et uholdbart angrep på pressefriheten at myndighetene i Qatar hindrer våre kolleger i å vise fram et bredt bilde av hva som skjer i landet, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad, og legger til at arrestasjonene av de to NRK-journalistene lover svært dårlig for fotball-VM i 2022.

KULTURMINISTER: Anette Trettebergstuen.

Mange har reagert kraftig på arrestasjonen av journalistene. Fotballpresident Terje Svendsen er bekymret for journalisters vilkår i Qatar.

– Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk, sa han til VG tirsdag kveld.

Kjersti Løken Stavrum er leder for Ytringsfrihetskommisjonen og leder for Norsk PEN, som arbeider for frie ytringer og mot sensur.

– Det er fullstendig uakseptabelt å pågripe journalister fra noe land, også fra Norge. Dette viser ikke bare at de forsikringene vi fikk i Qatar-utvalget ikke er verdt noen ting, og de viser seg mer og mer som en røverstat. Det betyr nærmest at alt kan skje, sa Stavrum.

TILBAKE I EUROPA: Fra venstre: Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani landet på København lufthavn, Kastrup onsdag morgen.

Ekeland og Ghorbani kom til Qatar søndag 14. november og hadde dagen etter en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais.

Ibhais var tidligere media- og kommunikasjonsdirektør i Qatars VM-organisasjon. Han ble i april dømt til fem års fengsel for misbruk av offentlige midler og korrupsjon, men har anket dommen.

Josimar publiserte tidligere i år en lengre artikkel om rettssaken mot Ibhais, og hevdet at han ble dømt for å forsvare migrantarbeidernes rettigheter i landet.

– Det er store kontraster i landet her. Det er noen arbeidere som har det fælt. Du ser det i øynene deres at de ikke har det godt. De jobber lange dager og de jobber hardt. Og så er det selvfølgelig noen arbeidere som har det fint, sa Ekeland i en reportasje for Søndagsrevyen i helgen.