LANGFLAT: Mathias Normann får enorme mengder ros for sin krigerske innstilling på Norwich-midtbanen.

Norwich-supportere i ekstase etter Normanns fantastiske høst

Mens resten av laget har slitt, trekkes Mathias Normann (25) frem som et stort lyspunkt. Kjennere av klubben er over seg av begeistring for det nordmannen har tilført.

– Jeg er så takknemlig for at vi har ham i laget. Uten Mathias Normann ville det vært flaut for oss denne sesongen, sier Norwich-supporteren Chris Reeve til VG.

Sammen med broren Jack Reeve driver han YouTube-kanalen Talk Norwich City, som er klubbens største fankanal.

Etter å ha blitt kåret til lagets beste spiller i september ble 25-åringen nok en gang kåret til banens beste i lørdagens kamp mot Brighton – hans tredje bestemannspris på fire kamper.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad er også Norwich-supporter og følger klubben tett. Han er helt enig i at Normann uten sidestykke har vært lagets beste spiller.

– De har ingen andre som er som ham i laget. Det var derfor de var litt desperate før sesongstart. Han er komplett på den midtbanen, så er det kanskje resten av laget som skorter litt. Han har rett og slett vært fryktelig god, sier Wikestad.

Brødreparet bak Norwich’ fankanal omtaler Normann som «det eneste lyspunktet» denne sesongen.

– Han legger så utrolig mye i kampene. Man kan se at han sliter med å stå ut hele kampene fordi han bokstavelig talt går inn med hodet først i alt han gjør. Det er veldig forfriskende. Det er veldig tydelig at han ønsker å gjøre seg bemerket på den fotballens største scene, sier Chris Reeve.

I utgangspunktet var Norwich ivrige etter å forlenge med Tottenham-utleide Oliver Skipp, som var meget god for den nyopprykkede klubben forrige sesong.

– Jeg tror de tenker at de ikke kunne fått en bedre erstatter. Han har alle kvalitetene til Skipp pluss litt til. Jeg ante ikke at han hadde den høyrefoten, men den er helt utrolig fin. Han har gått rett inn og er den som dikterer spillet til Norwich, sier Wikestad.

– Det som virkelig har overrasket meg er at han har enorme ferdigheter, elsker å ta med seg ballen fremover og ikke er redd for å skyte. I Premier League er det ofte det som utgjør forskjellen, sier Reeve.

– Hvis det var opp til meg nå så ville jeg gitt ham kapteinsbindet. Han har ikke vært der lenge, men det er tydelig at han hever standarden. Han har vært vår klart beste spiller denne sesongen, fortsetter engelskmannen.

Normann løp bokstavelig talt til krampen tok ham – og han måtte derfor byttes ut i kampens 78. minutt.

– Det var en prestasjon i toppklasse, holdningen hans på banen er også helt topp. Jeg synes han var eksepsjonell og jeg har bare positive ting å si om ham, sa Norwich-manager Daniel Farke etter kampen.

Mathias Normann var ikke med i landskampene mot Tyrkia og Montenegro.

Farke opplyser at på grunn av en injeksjonsbehandling så trente Normann heller ikke med Norwich før onsdag, tre dager før Brighton-kampen.

– Jeg ønsket å ha ham på banen så lenge som mulig fordi han var så dominerende og så viktig for oss, men da han fikk krampe i begge leggene så måtte jeg bytte ham ut.

KREATIV: Mathias Normann takler, dribler og crosser og beskrives som en av få Norwich-spillere som får «fansen opp av setet».

Lofotværingen er i utgangspunktet på lån med opsjon på kjøp ut sesongen dersom Norwich holder plassen. Skulle klubben gå ned, kan det likevel bli Premier League på 25-åringen, spår Wikestad og Reeve.

Sistnevnte peker på at han i tillegg til å være en dominant figur på laget også viser seg frem med X-faktor. Et klipp hvor han trikser ballen i luften og følger opp med en frekk tunnel har gått viralt i sosiale medier:

– Det er sånt som vekker oppmerksomheten til større klubber. Hvis han ikke spiller i Norwich neste sesong, mistenker jeg at det blir i en annen Premier League-klubb, sier Reeve.

– Han blir nok værende hvis han vil. Det føler jeg meg veldig sikker på, sier Wikestad.

Hverken Mathias Normann eller hans agent Imad El Hammichi har besvart VGs henvendelser.