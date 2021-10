Dette betyr et kommersielt samarbeid.

TENT: Cristiano Ronaldo feirer Manchester Uniteds tredje scoring mot Atalanta i midtuken.

Ronaldo vil «lukke munnen» på kritikerne

Cristiano Ronaldo (36) mener det er bra at folk snakker om ham – selv om det er kritikk. Det viser bare hvilket potensial han fortsatt har, hevder portugiseren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag er en stor fotballdag. Her er alle våre oddstips!

Uttalelsene kommer i et intervju med Sky foran søndagens storkamp mot Liverpool – en av klassikerne i engelsk fotball.

– Jeg vet når laget trenger min hjelp defensivt. Men min rolle i klubben er å vinne, hjelpe laget til å vinne og å score mål, fastslår Ronaldo i intervjuet.

– Når folk ikke vil se det, er det fordi de ikke liker meg, men for å være ærlig er jeg 36 år, jeg har vunnet alt, så kommer jeg til å være bekymret over folk som snakker negativt om meg? Jeg sover godt om natten. Jeg går til sengs med god samvittighet. Fortsett med det, for jeg vil fortsatt lukke munner og vinne ting.

les også Ronaldo snudde pipekonsert til jubelkveld: – En magisk kveld

Ronaldo innrømmer at kritikk er en del av jobben og bedyrer at han ikke er bekymret for det. Og han sier også at han ser det som en god ting å være ærlig.

– Hvis de bekymrer seg for meg eller snakker om meg, er det fordi de fortsatt kjenner potensialet og verdien min i fotballen. Så det er bra, sier Ronaldo selvsikkert.

Her er våre tips til søndagens kamper!

– Jeg har vunnet alt, men er fortsatt motivert. Jeg er inne i et nytt kapittel i min karriere. Jeg er her for å hjelpe Manchester til å vinne store ting, sier United-spilleren.

Han kom tilbake til klubben i sommer etter å ha vært i United i perioden 2003 til 2009. Ronaldo har vært på banen i fem Premier League-kamper og scoret tre mål. I Champions League har han scoret i alle de tre kampene han har vært i aksjon. Mot Atalanta gikk han til værs og headet inn seiersmålet.

– Typisk han, sier Ole Gunnar Solskjær til samme Sky.

les også Solskjær slår tilbake mot Ronaldo-kritikerne: – Se hva han gjør i denne kampen

VG-tips: Manchester United-Liverpool

Manchester Uniteds 0–2 som ble til 3-2-Champions League-seier over Atalanta er typisk for hva denne United-utgaven under Ole Gunnar Solskjærs styre kan varte opp med. De har perioder i kamper der de er kollektivt håpløse, og andre deler av samme kamp der det løsner. Gjerne med prima enkeltprestasjoner.

Til tross for at kritikken hagler så er vertene på 6. plass. Men de har sikret kun ett Premier League-poeng av ni siste mulige.

Liverpool kom hjem fra en vanskelig bortekamp mot Atlético Madrid med en 3-2-triumf. Utover det har det vært stødig leveranse fra Anfield-klubben med en 5-3-0-ligafasit.

Jürgen Klopps menn ble tidlig i oktober satt på store prøver hjemme mot Manchester City (2-2), men mot Watford sist hadde laget ingen problemer (5-0).

Liverpool har imponert oss mest som et lag hittil og får vår stemme.

Borteoddsen er 2,25, Du må spille før kl. 17.29. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium.