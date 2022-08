LSK-frustrasjon etter kontroversielt straffespark: − Jeg skjønner ingenting

(Jerv – Lillestrøm 1–0) Lillestrøm klarte ikke å utnytte hengekampen de hadde på gullrivalene Molde og Bodø/Glimt.

Sørlendingene gjorde livet surt for gjestene igjennom store deler av kampen. En straffescoring av Aral Simsir ble tungen på vektskålen.

– Jeg satte den bare stille og rolig i mål, gliste målscoreren i et intervju sendt på Discovery etter kampen.

Men om Jerv-spilleren i det hele tatt skulle hatt muligheten fra ellevemeteren, er det diskusjon rundt.

– Det der er aldri i verden et straffespark, mente Discovery-ekspert Christian Gauseth i Fotball Direkte-studio.

Dommer Kai Erik Steen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

– Jeg hørte dommeren blåste og skjønte ingenting, sier Eskil Edh, som forårsaket straffesparket i en duell med Iman Mafi.

– Godt mulig jeg detter litt lett der, men vi trenger de poengene vi kan få. Jeg hadde vært sur om jeg fikk den mot meg, innrømmer Jerv-spiller Iman Mafi.

LSK presset på for en utligning som aldri kom. Dermed er Rosenborg plutselig bare fire poeng bak på 4.-plass, mens Jerv tok sårt tiltrengte poeng i bunnen av tabellen. Avstanden opp til HamKam er nå fire poeng, riktig nok med én kamp mer spilt.

– Dette er utrolig tungt og seigt. Det er ikke gøy nå, fortsetter vingbacken.

Etter en relativt rolig start på kampen, åpnet det seg voldsomt opp på Levermyr Stadion i Grimstad. Bare stolpene sto i veien for både Lillestrøm og Jerv i løpet av den første omgangen, hvor blant andre Aral Simsir og Holmbert Fridjonsson ble stoppet av metallet.

ØYEBLIKKET: Dommer Kai Erik Sten peker på straffemerket. Lillestrøms Espen Garnås er tydelig uenig.

Men scoringene lot vente på seg og det forble målløst til pause, etter det som etter hvert ble en svært underholdende omgang.

I Jerv-leiren var det naturlig nok hakket mer fornøyde, og den positive trenden for hjemmelaget fortsatte etter pause.

De offensive spillerne i form av Fernandes, Simsir og Diallo skapte gang på gang trøbbel for LSK-forsvaret.

Da timen var passert var Jerv-kaptein Mathias Wichmann centimeter unna å stange hjemmelaget i føringen, men hodestøtet strøk tverrliggeren på vei ut.

Alt dette var bare en forvarsel på hva som ventet.

I duell med innbytter Iman Mafi ga Lillestrøms Eskild Edh dommer Kai Erik Steen muligheten til å peke på ellevemeteren med en aktiv hånd. Og fra straffemerket var Simsir skråsikker i det han ventet ut keeper Mads Hedenstad Christiansen og sendte sisteskansen feil vei.

1–0 Jerv.

MÅLSCORER: Aral Simsir var sikker fra straffemerket. Det ble også kampens eneste scoring.

LSK hadde alle tiders mulighet til å utligne syv minutter etter scoringen, men en strålende blokkering av et vidåpent mål av Mathias Haarup sørget for at Jerv fortsatte i ledelsen.

Tobias Svendsen var også utrolig nære 1–1 med åtte minutter igjen på stadionuret, men det ville seg ikke for LSK.

– Jeg er stolt over at vi klarer å slå et lag som Lillestrøm. Vi hadde sjanser til å score flere også. Så dette er veldig, veldig bra, sier en fornøyd Arne Sandstø, trener for Jerv.