KAMPENS STORE SPILLER: Veton Berisha viste seg som en het kandidat for et norsk herrelandslag i spisskrise.

Brennhete Berisha senket Sandefjord – kan bli løsningen på landslagets spisskrise

(Viking – Sandefjord 2–1) Da Viking-keeper Patrik Gunnarsson (20) ble utvist tidlig i kampen, viste Veton Berisha (27) klasse og sikret seieren foran et fullsatt SR-Bank Arena.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Med sine to scoringer sørget Berisha for at Viking tok alle tre poengene i hjemmemøtet med Sandefjord.

Først sendte han Viking i ledelsen med et velplassert skudd, før han sikret seieren med matchvinnerscoringen drøye ti minutter før slutt.

For et norsk herrelandslag i spisskrise, viser Berisha at han kan være en mann å starte med for Ståle Solbakken i skjebnekampen mot Tyrkia neste uke.

Med drøye 14.000 tilskuere på SR-Bank Arena ble det satt ny publikumsrekord etter pandemien.

Innledningsvis fikk de fremmøtte det som de ønsket seg, og så at Viking tok tak i kampen umiddelbart. Likevel uteble de ordentlig store mulighetene, før Sandefjord kom på en overgang i det 18. minutt.

Ballen ble slått i bakrom mot Kristoffer Normann Hansen, og Viking-keeper Gunnarsson stormet ut langt utenfor feltet. Normann Hansen fikk en touch på ballen, før han dundret i bakken etter et sammenstøt med Gunnarsson.

Dommer Kristoffer Hagenes vurderte det til at Viking-keeperen fratok Sandefjord en åpenbar målsjanse, og valgte å dra opp det røde kortet til den unge islendingen.

Etter utvisningen kom Sandefjord mye mer med i kampen, men det var hjemmelaget som fikk kampens første mulighet etter en halvtime spilt. Berisha spilte ballen lavt inn i feltet, der David Brekalo bare kunne bredside ballen inn i det åpne målet. I stedet presterte han å sende ballen utover i feltet.

Det ble den eneste muligheten i første omgang, og lagene gikk i garderoben på stillingen 0–0.

I andre omgang tok det ikke lang tid før det var endret på. Harald Nilsen Tangen og Berisha kombinerte nydelig, før sistnevnte banket ballen i nettet bak Sandefjord-keeper Jacob Storevik.

Samúel Fridjónsson fikk en god mulighet til å doble like etter, men i stedet smalt det i motsatt enda. Martin Kreuzriegler fikk gå opp i luften etter et hjørnespark, og headet kontant inn utligningen.

Med drøye ti minutter igjen tok Viking tilbake ledelsen. Et høyt innkast ble stusset av Viljar Vevatne, og på bakerste satte Berisha inn sitt andre mål i kampen.

Sandefjord klarte aldri å svare, og da endte det 2–1 foran et feststemt hjemmepublikum.