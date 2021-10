BLIR VIKTIG: Patrick Berg var søndag banens beste i kampen mellom Bodø/Glimt og Stabæk i Bærum. Nå trenger Norge han de kommende ukene.

Landslagsguttas reaksjon på krisesituasjonen: − Kjipt for oss som nasjon

NADDERUD STADION (VG) Bodø/Glimt-stjernene Patrick Berg (23) og Fredrik Bjørkan (23) har med forferdelse sett den ene landslagskameraten etter den andre melde forfall til Norges kommende skjebnekamper.

11 etablerte profiler kan trolig ikke spille de tre avgjørende skjebnekampene for Norge den kommende samlingen. 10 av dem er allerede bekreftet ute. Hvis også Erling Braut Haaland (21) melder forfall, er et helt lag borte. Til og med reservekeeper Per Kristian Bråtveit er usikker. Han kan i tilfelle bli den 12. spilleren som ryker for landslagssjef Ståle Solbakken.

– Jeg syns det er veldig kjipt for oss som lag og nasjon at vi ikke har med de beste spillerne, sier Patrick Berg til VG.

Han var banens beste for regjerende seriemester Bodø/Glimt i 3–0-seieren over Stabæk søndag kveld. På fredag blir 23-åringen trolig uhyre viktig på Norges sentrale midtbane mot Tyrkia.

– Utrolig synd

Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Omar Elabdellaoui, Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Sander Berge, Joshua King og Alexander Sørloth er alle bekreftet ute.

– Jeg har ikke opplevd en lignende skadesituasjon før en samling noen gang, verken på håndball- eller fotballandslaget, sier landslagslege Ola Sand til NTB.

Det store håpet er at Braut Haaland blir spilleklar, men klubblaget Borussia Dortmund har for lengst bedt om at superspissen får hvile etter å ha slitt med en muskelskade de siste ukene.

– Det er utrolig synd. Det er tøft. Men vi har veldig mange gode spillere. Jeg er sikker på at vi skal klare oss uten dem, selv om det er et utrolig stort tap for oss, sier venstre back Bjørkan, som selv scoret et nydelig mål mot Stabæk søndag kveld.

TØFF SITUASJON: Ståle Solbakken må tenke nytt, ettersom Erling Braut Haaland trolig er ute, mens Joshua King er en av mange som definitivt er skadet.

– Andre må stå frem

Bjørkan og Berg skulle søndag reise inn til landslagshotellet i Oslo. Der vil de møte en helt annen gjeng enn vanlig. Julian Ryerson, Ohi Omoijuanfo og Iver Fossum er blant de nye som vil ankomme.

– Når det blir sånn, må andre stå frem og ta ansvar. Hvem det blir, gjenstår å se. De som får sjansen, må ta vare på den, sier Berg.

Landslagstroppen til kampene mot Tyrkia og Montenegro Spillere som er utilgjengelige: Rune Jarstein, André Hansen, Joshua King, Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson, Sander Berge, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Alexander Sørloth. Spillere i troppen som er usikre: Erling Braut Haaland og Per Kristian Bråtveit. Sistnevnte skal sjekkes hos landslaget etter at han måtte ut med en skade lørdag. De øvrige spillerne i troppen: Sten Grytebust, Ørjan Håskjold Nyland, Fredrik André Bjørkan, Julian Ryerson, Stian Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Marius Lode, Birger Meling, Stefan Strandberg, Ruben Gabrielsen, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Iver Fossum, Jens Petter Hauge, Dennis Tørset Johnsen, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Veton Berisha, Ohi Omoijuanfo og Kristian Thorstvedt. Vis mer

Han og Bjørkan har allerede snakket om at det kan komme en helt spesiell følelse inn i troppen, etter å ha møtt mye motgang allerede før samlingen, som de kan bruke til noe positivt.

– Det kan alltids frigi litt ansvar til andre som får muligheten. Det kan være positivt, det, men jeg syns det er kjipt. Vi får ikke gjort så mye med det. Vi må gjøre det beste ut av det. Det er jeg sikker på at vi skal klare, sier Berg.

Nøkkelen til suksess

Berg danner trolig en sentral midtbaneduo med Sampdorias Morten Thorsby når Norge stiller opp på Şükrü Saracoğlu Stadium i Istanbul fredag kveld klokken 20.45 norsk tid.

Han merket stor fremgang forrige samling. Da spilte Norge 1–1 mot Nederland før de beseiret både Latvia (2–0) og Gibraltar (5–1).

– Vi må sette et solid lagspill. Det følte jeg vi virkelig tok et steg på sist samling. Vi ble mer solide. Jeg følte en større vinnervilje i hele gruppen. Vi må fortsette på det sporet. Jeg følte det var en utvikling i riktig retning, sier Berg.

Nå venter først Tyrkia borte. Deretter kommer Montenegro og Latvia til Ullevaal stadion. Birger Meling starter vanligvis på Norges venstre back, men Bjørkan drar til landslagstreffet for å bidra med selvtillit og kvalitet inn i gruppen.

– Jeg skal prøve å ta med meg god form inn. Jeg skal fortsette å gjøre det som gjør meg til meg, og videreutvikle det. Det er høyt nivå på dem vi møter på landslagssamlingen. Jeg må bare fortsette å ta steg, sier den ettertraktede 23-åringen.