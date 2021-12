TILBAKE BAK MIKROFONEN: Neste uke skal Per-Jarle Heggelund igjen kommentere italiensk fotball. Her fra en reportasje med VG i 2020.

Heggelund skal kommentere italiensk fotball for VG

Per-Jarle Heggelund gjør comeback som fotballkommentator, og skal kommentere Coppa Italia for VG+ Sport.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Heggelund kommenterte Serie A for første gang i 2003/04-sesongen, og har kommentert hele 737 kamper fra den italienske toppdivisjonen siden det.

Han kommenterte sist for strømmetjenesten Strive, som hadde Serie A-rettighetene ut 2020/21-sesongen. Etter noen måneder uten kommentering av italiensk fotball, er han snart tilbake bak mikrofonen. Han skal kommentere to kamper per runde fra den italienske cupen, som sendes på VG+ Sport.

– Det blir herlig. Det gleder jeg meg til, sier Heggelund, som synes det har vært trist å ikke kommentere italiensk fotball i det siste – spesielt med tanke på alle nordmennene som spiller der nå og at Italia ble europamestere i sommer.

Se oversikt over norske spillere i Italia lenger ned i saken.

les også VG skal vise Coppa Italia i tre sesonger

Selv om Heggelund har kommentert italiensk fotball i nesten 20 år, har han aldri kommentert Coppa Italia.

– Det er en turnering som lå i brakke i veldig mange år, med lave tilskuertall frem til finalen. Den har høyere status nå, og det betyr mer for klubbene å vinne. Nå er det stinn brakke utover i sluttspurten, så jeg føler den har tatt seg opp, sier Heggelund.

Rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian, er strålende fornøyd med å få Heggelund på laget.

– Per-Jarle er stemmen av italiensk fotball i Norge, og et scoop for oss. Jeg er sikker på at seerne vil sette stor pris på dette, sier Farshchian.

STJERNESPILLERE: Manuel Locatelli (fra venstre), Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci og resten av Juventus-spillerne kan du se i Coppa Italia på VG+ Sport.

Tirsdag 14. desember spilles de første kampene av den andre runden i Coppa Italia sesongen 2021/22. Da skal Heggelund kommentere sin første kamp: Genoa mot Salernitana.

– Starter med et skikkelig angstoppgjør. Det er de to lagene som ligger sist i Serie A. Med to lag med høye skuldre, kan det bli en spektakulær fotballkamp, sier Heggelund.

Info Norske spillere i Coppa Italia: Kristoffer Askildsen - Sampdoria

Dennis Johnsen - Venezia

Stefan Strandberg - Salernitana

Morten Thorsby - Sampdoria Vis mer

Torsdag 15. desember er det Sampdoria mot Torino som venter.

– Den er veldig interessant for oss, med Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen. Apropos angst, så er det godt med angst i Sampdoria denne sesongen, sier Heggelund.

I januar kommer de åtte øverste lagene fra Serie A 2020/21-sesongen inn i turneringens sekstendelsfinale.

Se Coppa Italia og mye annen direktesendt sport på VG+ Sport