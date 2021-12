Fantasy Premier League Gameweek 20: Slik ruster du deg mot kaoset

Kaoset fortsetter i Premier League og FPL. Kamper utsettes over en lav sko, og sist runde ble i tillegg de som ventet til siste liten straffet med at serveren til spillet gikk ned. Her er noen konkrete tips til hvordan du kan løse floka fremover.

Av Mattis Holt

Publisert: Nå nettopp

Fra og med denne runden har alle fått én ekstra Free Hit-chip som kan brukes når som helst resten av sesongen.