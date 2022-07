SIGNATURJUBEL: Dette er bildet Liverpool-fansen elsker å se: Mohamed Salah signerer en ny langtidskontrakt på den greske øya Mykonos.

Salah har signert ny langtidskontrakt: − En nydelig dag

Liverpool bekrefter på sine hjemmesider fredag at superstjernen Mohamed Salah (30) har signert en ny langtidskontrakt.

Ifølge engelske The Times og The Athletic varer den nye kontrakten til Liverpools stjerneangriper frem til sommeren 2025.

Den gamle kontrakten gikk ut i juni neste år.

– Jeg føler meg fantastisk. Det er en nydelig dag for alle sammen, sier Salah til klubbens hjemmesider.

– Du kan se de siste fem-seks årene at dette laget alltid har hatt fremdrift. Forrige sesong var vi nære fire (titler), men uheldigvis tapte vi to helt på tampen av sesongen, fortsetter han.

Liverpool vant ligacupen og FA-cupen, men ligagullet glapp til Manchester City og i Champions League-finalen ble det tap for Real Madrid.

The Times skriver at Salah vil tjene over 350.000 pund (4,2 millioner kroner) i uken. Ifølge The Guardian tjener Erling Braut Haaland 375.000 pund i uken i Manchester City – det vil si nærmere 4,5 millioner kroner.

Telegraph skriver at Salah blir tidenes best betalte spiller i Liverpool. Avisen forteller også at den nye kontrakten ble undertegnet på den greske øya Mykonos, der Salah er på ferie med familien.

Salah står oppført med 156 mål og 63 målgivende på 254 kamper for den engelske storklubben.

– Det er en stor nyhet for alle supportere og et stort løft for klubben. Det er en av verdens beste fotballspillere som bestemmer seg for å bli, sier daglig leder i Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen.

– Vi har fått de beste årene ut av Salah, ingen tvil. Han hadde jo et valg om å gå ut kontrakten, og det blir jo støy når en så god spiller nærmer seg slutten av kontrakten, men alt det styret slipper man nå, sier Hansen.

VINNERSKALLE: Mohamed Salah vant Champions League med Liverpool i 2018/19-sesongen.

Denne sommeren har Salah vært koblet til andre toppklubber, som Real Madrid. Mye usikkerhet har vært knyttet seg til at han neste sommer kunne gått gratis fra Liverpool.

– Jeg mener vi er i en god posisjon til å kjempe om alt mulig. Vi har nye signeringer i tillegg. Vi må bare fortsette å jobbe hardt, sier Salah i pressemeldingen.

Slik annonserte Liverpool kontraktsforlengelsen på Twitter:

I Salahs debutsesong for rødtrøyene satte han toppscorerrekord i Premier League (i en 38-kamper lang sesong) med hele 32 mål.

Det har ikke vært en stille sommer i Liverpool. Sadio Mané (30) har forlatt klubben til fordel for Bayern München, mens Darwin Núñez (22) har kommet inn portene på Anfield fra portugisiske Benfica.