TO SUPERSTJERNER: Mohamed Salah og Karim Benzema leder hvert sitt lag mot CL-pokalen.

Ekspertens spådom foran gigantmøtet: − Real Madrid spiller ikke finaler. De vinner finaler

Mohamed Salah (29) vil gjerne ha revansj siden 2018-finalen, og mange har sett på Liverpool som klar favoritt til Champions League-tittelen. Men Real Madrid har en unik evne til å vinne finaler. Og de har Karim Benzema (34).

I 2018 ble det som kjent et bittert finaletap for Liverpool, og for Mohammed Salah var kvelden ekstra ille. Han måtte ut med skade i 1. omgang.

Mange har sett Liverpool som favoritt denne gang. Men er det så enkelt?

– Real Madrid har åpenbart sjansen til å vinne. Det er en finale der alt kan skje, sier Petter Veland, Norges mest kjente ekspert på spansk fotball.

– Det er noe spesielt med Real Madrid og finaler, fortsetter Veland - og snakker altså om en klubb som har flere seirer i den gjeveste europacupen enn noe annen klubb, 13 i tallet, nesten dobbelt så mange som toeren, som er AC Milan. Liverpool har seks triumfer - senest i 2019.

– Det er to store ordtak i spansk fotball. Det ene har fått en smell nå - for det lyder «Florentino Pérez vinner alltid». Han tapte kampen om Kylian Mbappé. Den andre er at «Real Madrid spiller ikke finaler, de vinner finaler». Så får vi se om den gjelder, smiler Petter Veland.

Motstanderens frykt?

– Hva er det med Real Madrid og finaler?

– Det er et eller annet som skjer med Real når det er finale. En psykologisk studie kan kanskje fortelle hva en finale gjør med Real-spillere - men kanskje er det like mye motstandernes frykt? Real Madrid har vunnet Champions League fire ganger siden 2014 og altså 13 totalt. Historien teller i Real Madrids favør, nåtiden litt mer i Liverpools favør. De fleste mener nok at Liverpool har spilt bedre fotball denne sesongen, sier Viaplay-eksperten.

– Hva blir nøkkelen for Real Madrid?

– Det er det samme som for hele sesongen: Sørge for at forskjellen som ligger der kollektivt må utjevnes av enkeltindivider som Thibaut Courtois i mål, Vinícius på kanten og Karim Benzema på topp. Før snakket man kollektivet Real Madrid som vokste ut fra den sterke midtbanen - denne sesongen er det enkeltspillere som har fikset det med eventyrlige comeback i tre utslagsrunder i Champions League.

Courtois, Vinícius og Benzema

Veland legger til:

– Real Madrid er avhengig av redningene til Courtois, soloraidene til Vinícius og scoringene til Benzema også i finalen.

Veland fastslår at Real Madrid har avgjort i slutten av kamp to mot Paris Saint-Germain, Chelsea og Manchester City.

– Denne gang har de bare én kamp å gjøre det på!

Øyvind Alsaker skal kommentere kampen på TV 2. Han svarer slik når VG spør om hvor stor revansjlysten er hos Liverpool:

– Selv om Salah har ymtet frempå med at han vil ha revansj for 2018 og Real Madrid stoppet Liverpool i kvartfinalen i fjor, så tror jeg det handler mer om å gjøre en fenomenal sesong fenomenal for Liverpool, sier Alsaker.

– Noe håndfast

– Forklar?

– Liverpool ønsker å stå igjen med noe håndfast som viser hvor unik sesongen har vært. De har riktignok vunnet to trofeer allerede, men det er de to «minste» trofeene. De vil også ha én av de to store. Når de ikke klarte å ta ligatittelen, tror jeg hovedmotivasjonen ligger her.

– Men jeg synes vi så en sliten gjeng sist helg. De er nok helt nede på læret. Det har kostet enormt det du har vært gjennom i vår. Vi så det i siste serierunde med flere skader, selv om de sikkert får stablet de fleste på beina til finalen mot Real Madrid.

Øyvind Alsaker peker på at Real Madrid derimot har vunnet ligaen i god tid.

– Carlo Ancelotti har kunnet matche spillerne sine passe, uten å risikere noe. Jeg føler at favorittstempelet til Liverpool er svekket siden det ble klart at disse to klubbene skulle møtes i finalen, mener TV 2-kommentatoren.

