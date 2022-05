Arsenal med festfotball, men CL-plassen glipper – Leeds på trygg plass

Brentford – Leeds, 1–1. Gelhart scoret et uhyre viktig mål for Leeds, men det ble så annullert etter VAR. Like etter pause scoret Raphinha imidlertid et godkjent mål for gjestene på straffe. Brentfords Canos utlignet med drøye ti minutter igjen. Du kan følge kampen i VG Live her