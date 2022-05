HELP, I NEED SOMEBODY! Martin Ødegaard og Arsenal trenger hjelp fra Norwich for å kapre fjerdeplassen.

Arsenal i kjempetrøbbel i topp fire-kampen – Leeds på trygg plass

Etter to strake tap trenger Martin Ødegaard og Arsenal hjelp for å snappe den uhyre viktige fjerdeplassen foran snuten til byrival Tottenham. Spurs har imidlertid tatt ledelsen tidlig.

Kampen om topp fire

Tottenham har et forsprang på to poeng ned til byrival Arsenal i kampen om topp fire. Dermed er Martin Ødegaard & co. avhengig av hjelp for å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Disse kampene avgjør hvem som kommer på fjerdeplass, begge med avspark 17.00:

Arsenal må uansett vinne sin kamp for å ha en mulighet på fjerdeplassen. I tillegg er de så godt som avhengige av at Tottenham taper borte mot allerede nedrykkede Norwich, ettersom målforskjellen også er sterkt i favør «Spurs».

The Gunners hadde fjerdeplassen i sin hule hånd inntil forrige torsdag, da de tapte 0–3 for nettopp Tottenham og fulgte opp med 2–0-tap for Newcastle mandag denne uken.

NOT JUST ANYBODY: Også Leeds trenger hjelp for å fornye sin Premier League-kontrakt.

Kampen for tilværelsen

Enten Burnley eller Leeds tar følge med Norwich og Watford ned til Championship etter dagens kamper. Begge har 35 poeng før dagens runde, men Burnley har før runden 20 mål bedre målforskjell.

Dermed er Leeds avhengig av å ta mer poeng enn sin nedrykksrival for å beholde plassen. Disse kampene avgjør nedrykksstriden: