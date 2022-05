SLÅR TILBAKE: Assistenttrener i MFK, Trond Strande. Her sammen med kaptein Magnus Wolff Eikrem etter cupfinaleseieren over Bodø/Glimt tidligere i mai.

Slår tilbake mot «drittlag»-påstand: − Han kan ikke ha høye tanker om eget lag

AaFK-spiller Kristoffer Ødemarkbakkens omtale av Molde som «et drittlag» har ikke gått upåaktet hen i Molde-leiren.

– Han kan ikke ha høye tanker om eget lag når vi er dritt, men samtidig vinner 2–0 på en middels dag, sier Moldes assistenttrener Trond Strande til VG etter kampen.

Uttalelsen Strande slår tilbake mot er slengbemerkningen Aalesund-spiller Kristoffer Ødemarksbakken kom med i pausen da Aalesund lå under 0–2 mandag. Det ble også sluttresultatet.

– Det er sikkert noen avgjørelser som ikke går vår vei, men det gidder jeg ikke bruke noe energi på. Molde er et drittlag. Vi skal komme tilbake, sa Ødemarksbakken.

MELDTE HØYT: Kristoffer Ødemarksbakken.

Det var liten tvil om at hjemmelaget tidvis følte seg bortdømt. Etter Magnus Wolff Eikrems 0–1-scoring etter tre minutter ropte de på frispark i forkant, mens de mente at Rafik Zekhninis 2–0-scoring skulle vært avvinket for offside.

Mellom spillerne ble det tidvis også hett, og kortstokken satt løst fra dommer Mohammed Usman Aslam. I tillegg til fire gule kort ute på banen, fikk også Aalesund-trener Lars Arne Nilsen kortet av dommeren.

Strande har selv vært med på tette og tøffe oppgjør mot sunnmøringene som spiller, hvor han blant annet sikret Molde et livsviktig poeng med en frisparkscoring helt på tampen på gamle Kråmyra i 2003.

Han mener dagens resultat sier mer om hvilket overtak Molde har på Aalesund enn noe annet.

– Mot AaFK er det nok med en middels prestasjon for å kunne ta ferga hjem til vår nydelige hjemby med tre poeng, sier Strande fra spillerbussen på vei hjemover etter nok en seier på Sunnmøre.

Molde har faktisk aldri tapt i Ålesund i seriesammenheng.

NÅDELØS: Trond Strande gir ikke ved dørene når han mener noe er urettferdig. Her i bråk med flere Stabæk-spillere tilbake i 2019.

Også målscorer Rafik Zekhnini er lysten på å fyre tilbake når han får høre Ødemarkbakkens uttalelser.

– Greit, da er vi et drittlag om han mener det. Men vi pisser på dem i første omgang. Vi tar med oss tre poeng. De sitter igjen med null – foran egne fans på et fullsatt stadion. Jeg vet ikke om 17. mai blir så gøy for dem, er Zekhninis svar til Romsdals Budstikke i det han blir konfrontert med utsagnet fra AaFK-spilleren.

Molde står med 13 poeng på de første syv serierundene og er nummer tre på tabellen. Aalesunds poengfangst er åtte. Det holder til 10. -plass.