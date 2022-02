VILLE JUBELSCENER: Nederst i denne klyngen av Senegal-spillerne ligger blant annet Sadio Mané etter å ha satt inn den avgjørende straffen i finalen i Afrikamesterskapet mot Egypt.

Mané fikk strafferevansje og sendte Senegal til Afrika-tittelen

(Senegal – Egypt 0–0, 4–2 på straffer) Sadio Mané (29) bommet på straffe i ordinær tid, men levnet ingen tvil da han skulle avgjøre Afrikamesterskapet fra 11 meter.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter en dramatisk straffesparkkonkurranse vil Liverpool-offensiven stå igjen som symbolet på Senegals første tittel i Afrikamesterskapet noensinne.

Men alt kunne blitt motsatt i «Liverpool-finalen», der klubbkameraten Mohamed Salah og hans Egypt sto overfor Mané som ledestjerner for hvert sitt lag.

For allerede etter seks minutters spill fikk Mané sjansen fra straffemerket. Den tidligere Tromsø-backen Saliou Ciss svevde fra sin oppasser med et elegant touch og ble lagt i bakken.

Mellom Mané og målet sto det som skulle bli finalens hovedperson lenge: Egypt-keeper Gabaski. Etter tilsynelatende å ha fått Mané-tips fra Mohamed Salah i forkant, parerte kraftstraffen fra Mané.

TROFÉKONGEN: Sadio Mané poserer med trofeet i forkant av utdelingen i Kamerun søndag.

Bommen skulle jage Mané helt frem til straffesparkkonkurransen etter en målløs finale på Stade d'Olembé i Kameruns hovedstad Yaoundé. Egypt-keeperen – som startet mesterskapet som reserve og fikk spilletid først fra 8-delsfinalen – fortsatte storspillet. Blant annet hadde han tre avgjørende redninger i ekstraomgangene.

I motsatt ende har Egypt vært langt fra like potente – til tross for kobragiftige Mohamed Salah i angrepet. Nordafrikanerne spilte 0–0 for tredje gang i sluttspillet og ender på bare fire mål på syv kamper i turneringen.

Etter å ha vunnet både den målløse 8-delsfinalen mot Elfenbenskysten og den like scoringstomme semifinalen mot forhåndsfavoritten Kamerun på nettopp straffesparkkonkurranse, burde Egypt-tegnene være gode før avslutningen av årets Afrikamesterskap.

Men selv ikke Gabaski – som kastet seg riktig på straffe etter straffe og reddet den tredje fra Senegal – greide å vinne på egenhånd. Istedet vokste Senegals Chelsea-burvokter Edouard Mendy seg enorm. Han stoppet to Egypt-forsøk og la opp til smash for Sadio Mané. Den tok Liverpool-vingen godt vare på og banket inn gullmålet, denne gangen på velplassert vis.

Vi oppdaterer saken!