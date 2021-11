SKIFTER JOBB: Kasper Wikestad har fått ny arbeidsgiver.

Wikestad forlater TV 2 – klar for NENT

Kasper Wikestad har kommentert for siste gang for TV 2. Allerede tirsdag begynner 45-åringen i ny jobb hos Nordic Entertainment Group (NENT), som har sikret seg Premier League-rettighetene fra 2022 til 2028.

– Det er rart å forlate TV 2 etter 11,5 år. TV 2 har oppfylt alle mine drømmer og latt meg formidle fantastiske ting. På mange måter har TV 2 blitt en del av min identitet, sier Wikestad til VG.

Han kommenterte sin siste match for kanalen da Norwich tapte 1–2 for Leeds søndag ettermiddag.

– Min første arbeidsdag i NENT er i morgen. Min siste kamp var Norwich. Det var spesielt. Jeg følte på det underveis i kampen og da jeg gikk ut dørene der for siste gang, sier Wikestad.

– Gleder meg vanvittig

Han skal kommentere Premier League og hopp for NENT på Viaplay-plattformen.

– Når det kommer til NENT, gleder jeg meg helt vanvittig til å starte der. Jeg får fortsette med Premier League, i tillegg til masse andre rettigheter. De er i ferd med å bygge opp noe veldig spennende, i det som virker som et fantastisk miljø. Jeg har følt meg ønsket i denne prosessen som har gått raskt. Jeg kan ikke vente med å komme i gang, sier Wikestad.

Han har tidligere vært åpen om å ha fått kreft sist år. Nå forteller Wikestad om en krevende tid, hvor TV 2 har opptrådt eksemplarisk.

– Jeg har vært gjennom et røft år. TV 2 har vært fantastiske hele veien med meg. De har støttet meg og vist meg omtanke. Sånn sett er det med et tungt hjerte jeg forlater TV 2.

Storsatsing

Allerede denne sesongen overtar NENT rettighetene til flere store vintersportidretter, deriblant langrenn og hopp. Kjøpet ble klart i 2019. I fjor ble det kjent at selskapet også hadde kapret Premier League-rettighetene fra 2022 til 2028.

Wikestad gleder seg nå til å bli Viaplays hovedkommentator også på hopp, som han skal dekke sammen med Andreas Stjernen. Sportssjef Kristian Oma i NENT er også fornøyd med deres ferskeste signering.

– Med Kasper om bord sender vi et tydelig signal om at Premier League-seerne skal få servert det beste. En flott fyr, en råsterk kommentator - og en som nyter stor respekt blant de anglofile og Premier League-interesserte, sier Oma i en pressemelding.

– Vi bestiller en kake og litt champagnebrus i dag – og feirer at vi nå har tatt et stort steg videre når det gjelder bemanningen rundt Premier League. At Kasper i tillegg er en strålende hopp-kommentator, passer veldig godt i vår sportsportefølje – og gjør at vi også der vil få stor nytte av Kaspers enorme idrettskompetanse, sier Oma.