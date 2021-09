DEBUTANT: Guro Bergsvand blir gratulert av Guro Reiten (t.v.) og Maria Thorisdottir etter sitt første landslagsmål.

Bergsvand-mål i debuten da Norge lekte seg: − Det var stort

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Armenia 10–0) Så glad blir du når du har scoret ditt aller første landslagsmål i din aller første A-landskamp.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

10 minutter var spilt av VM-kvalifiseringskampen mot Armenia da midtstopper Guro Bergsvand lurte seg fremover på banen og satte inn sitt første landslagsmål.

27-åringen med et tyvetalls landskamper på U-landslagene, har ventet lenge på sin A-lagsdebut. Etter storspill for et gulljagende Sandviken denne sesongen, fikk Bergsvand sjansen fra start i kveld.

– Det var stort, sier hun i et NRK-intervju.

– Plutselig ligger ballen foran meg. «Skitt, hva gjør jeg nå» - men så bare bredsidet jeg den inn. Det kan ikke bli stort bedre start på VM-kvalifiseringen, selv om det er et mye svakere lag enn det vi er, fortsetter Bergsvand.

les også Tyriberget assistent på landslaget: Oppfyller ny UEFA-regel

Nå har Guro Bergsvand like mange A-landskamper som faren Jo ...

Norge fikk det - som ventet - fryktelig enkelt mot Armenia, ranket som nummer 128 hos FIFA.

– Jeg er veldig fornøyd, sier landslagstrener Martin Sjögren til NRK.

– Vi kunne fått bedre uttelling i 1. omgang, men i 2. omgang gjør vi mange mål og skaper mange målsjanser. Det er bra at vi fortsetter hele veien inn og scorer i siste sekund slik at det blir tosifret.

Hat-trick fra Utland

Caroline Graham Hansen økte til 2-0 fra straffemerket før Karina Sævik satte inn 3-0. Det var også pauseresultatet. I pausen ble Karina Sævik erstattet med Lisa-Marie Utland. Hun økte til 4-0 på sin første touch på ballen.

En offensiv Julie Blakstad scoret sitt første landslagsmål i sin sjette landskamp etter vel en times spill da hun økte til 5–0. Forarbeidet til Caroline Graham Hansen og Emilie Haavi var lekkert.

les også Endelig blir Thorisdottir satset på i drømmerollen

Skuddet til Caroline Graham Hansen i 78. minutt var av det enkle slaget, men svakt keeperspill gjorde at «Caro» fikk sitt andre for kvelden. Da var det spilt i 79. minutter. Knapt ett minutt senere ble også Lisa-Marie Utland tomålscorer da hun økt til 7–0.

Hennes tredje mål kom i 88. minutt. Da fikk hun stå helt alene på bakerste stolpe. Innbytter Elisabeth Terland scoret sitt første landslagsmål rett før slutt.

Så ble det ett til på «Caro» - hat-trick - på overtid med en suser av et langskudd. Dermed endte det 10–0.

Norge tapte 7–0 for Nederland i juni. Nå vinner de altså 10–0.

– Men det er selvfølgelig helt ulike nivå på motstanderne, sier Sjögren til NRK.

Tirsdag spiller Norge bortekamp mot Kosovo. De andre lagene i Norges gruppe er Belgia, Polen og Albania. Vinneren går direkte til VM i Australia/New Zealand. Toeren må ut i omspill.

PS! Største seieren til Norge er 17–0 i en EM-kvalik mot Slovakia i 1995.

Vi oppdaterer!