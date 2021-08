TILBAKE: Mikkel Andersen er tilbake på Brann-trening onsdag. Foto: Marit Hommedal

Andersen tilbake på Brann-trening

BERGEN (VG) Den danske keeperen Mikkel Andersen (32) er onsdag tilbake på treningsfeltet til Brann.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG oppdaterer saken!

Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen trente sist med laget forrige fredag, før de lørdag ikke var å se på treningsfeltet. Onsdag er Andersen tilbake på trening.

Det bekrefter Brann i en pressemelding.

Etter lørdagens trening møtte Brann-ledelsen, ved daglig leder Vibeke Johannessen, trener Eirik Horneland og sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen, pressen. Der fortalte de at både Barmen og Andersen var utelatt – både fra trening og søndagens kamp mot Sandefjord.

Horneland fortalte at Barmen hadde tatt kontakt med han dagen før:

– Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de siste dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen. Så han har også tatt fri, sa Horneland lørdag.

Én mann er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep etter nachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag forrige uke. Det var tolv Brann-spillere til stedet på nachspielet. Barmen og Andersen er ikke under etterforskning av politiet.

Barmen og Andersen var heller ikke på trening mandag, mens det tirsdag var treningsfri.