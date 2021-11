Sande skjøt nytt liv i gullkampen: Uavgjort i Haugesund

(FK Haugesund – Bodø/Glimt 2–2) Haugesund tok ledelsen tidlig, men i den andre omgangen kom Hugo Vetlesen inn. Han snudde kampen på egenhånd, men det ble med ett poeng for gulljagende Glimt etter en sen utligning.

For mens Molde vant hjemme mot Sandefjord, kunne ledelsen til Glimt bli redusert til fire poeng. I den første omgangen borte mot Haugesund var Alexander Søderlund den eneste som fikk ballen i mål, men med to fine skudd sendte Hugo Vetlesen Bodø/Glimt i ledelsen i den andre omgangen.

Etter utligningsmålet fikk Haugesunds Peter Therkildsen ballen i mål like etter , men målet ble annullert for offside. Etter Vetlesens andre mål, fikk igjen Haugesund-spillerne nettsus nærmest umiddelbart og denne gangen, i det 90. minutt, ble scoringen stående da Mats Sande fikk ballen i mål via Glimts Elias Hagen.

Dermed ble det 2–2 og Bodø/Glimt leder nå med fem poeng ned til Molde før de siste fire kampene.

– Tøff kamp, rett og slett. Jeg tror det var en del seige bein. Hugo var fantastisk og scoret to mål, sier Glimts Erik Botheim til Discovery+.

På torsdag var det Roma som stod på motsatt halvdel foran drøyt 40 000 tilskuere på Stadio Olimpico. Søndag var bortekamp i Haugesund som ventet for Bodø/Glimt foran drøyt 5000 tilskuere, og i de rammene var det hjemmelaget som startet klart best.

Det første kvarteret var nærmest et stormløp mot Glimt-målet, med ett mål, to skudd i stengene og en rekke andre avslutninger som tvang frem gode redninger fra Nikita Haikin.

Målet var det Alexander Søderlund som stod for, da han bredsidet ballen i åpent mål fra to-tre meters hold.

– Katastrofe at vi ikke scorer flere mål på de første sjansene, men vi fikk i hvert fall ett, så får vi se om vi klarer å holde unna, sa Søderlund til Discovery+ i pausen.

For etter hvert var det Bodø/Glimt som tok over, men redning på strek fra Ulrik Fredriksen og litt upresise avslutninger gjorde at Haugesund ledet 1–0 til pause.

«Litt seigt» var ordene Bodø/Glimts midtstopper Marius Lode brukte om starten. For Bodø/Glimt har hatt et godt tak på Haugesund de siste kampene, og stod med tre seirer og 12–1 i målforskjell på de siste tre møtene mellom lagene før søndagens kamp.

I den andre omgangen ble det flere mål, men til slutt endte det med ett poeng til hver av lagene.