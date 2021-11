forrige

















Norge uten mål, sjanser og VM-mulighet etter tap mot Nederland

ROTTERDAM (VG) (Nederland – Norge 2–0) Det blir hverken direkteplass eller playoff til Qatar-VM for Norge. Forsvarsdemningen brast etter 84 minutter mot Nederland.

En kjapp nederlandsk vridning fra venstre mot høyre, der Tottenham-spiller Steven Bergwijn banket ballen i nettaket bak en sjanseløs Ørjan Håskjold Nyland var nådestøtet for Norges VM-mulighet.

På overtid økte «Oranje» til 2–0 etter kontring etter en sjelden norsk corner, der samme Bergwijn kom i full fart alene mot Nyland og trillet til Memphis Depay som plasserte inn den andre.

Men da hadde det norske håpet allerede svunnet hen. Det hjalp aldri at landslagssjef Ståle Solbakken gjorde et taktisk grep med formasjonsendring fra 4–5–1 til 3–4–3 med et drøyt kvarter igjen av ordinær tid. Ingen sjanser skapt var fasit etter 90 pluss tillegg.

– Vi var enige om å følge den kampplanen vi hadde. Den fulgte vi. Vi hadde vanskelig for å skape sjanser, men det hadde Nederland også, sier landslagstrener Ståle Solbakken til TV 2 etter kampen.

– Det måtte bli sånn mot slutten. Hvis vi er ærlige, er vi faktisk ikke gode nok. Når vi ikke klarer å slå Latvia hjemme, tar ett poeng mot Tyrkia og ett mot Nederland, er vi ikke gode nok, sier tidligere landslagshelt Kjetil Rekdal i VGTV-studioet etter kampen.

– Jeg er litt overrasket, eller litt skuffet, over at vi var så sjanseløse. Nederland gjorde akkurat som de ville, sier fotballeksperten Joacim Jonsson.

For med tyrkisk 2–1-seier i Montenegro, betyr resultatet i Rotterdam at Norge blir nummer tre i gruppen.

På et nært folketomt og musestille De Kuip var de blå setene dekorert med oransje plastflagg, og under det skrå taket hørtes ekkoet av Ståle Solbakkens rop om «avstander!». Der hørte spillerne hans etter: Mellomrom eksisterte ikke på Feyenoords arena, og nederlenderne svingte ballen fra side til side mens de norske lagdelene skjøv etter.

1. omgang var akkurat som ventet: Nederlandsk spill, norsk motspill, gult på Morten Thorsby og oransje farligheter.

Barcelona-stjernen Memphis Depay hadde sjansene: Først et langskudd som suste utenfor, deretter en heading rett på Ørjan Håskjold Nyland. Norges keeper sto godt plassert på de øvrige avslutningene og plukket det som kom.

Fremover greide ikke Norge å få til noe før pause: Thorsby vant noen baller, Sørloth ga og tok juling i duellene med Nederlands stjernestopperpar og Moi Elyounoussi prøvde å drible. Ingenting førte til noe, og ute til høyre lå Glimt-vingen Ola Solbakken i sin første landskamp fra start. Etter 25 minutter satt man med følelsen av begge de norske Solbakkene hadde hatt like få touch på ballen.

Derfor ga det mening at Ståle tok av Ola til pause, det samme med Thorsby. Jens Petter Hauge (tatt av igjen med King i det 74. minutt da Norge byttet formasjon) og Kristian Thorstvedt ble erstatterne.

Sistnevnte sto for det første skikkelige norske forsøket i matchen da han skjøt utenfor med høyre fra skrått hold etter et langt innkast fra Mathias Normann etter 55 minutter.

Nederland presset ikke Norge like mye som i første omgang i første halvdel av den andre, men likevel var veien lang til Jasper Cillesens mål.

Den første norske corneren kom etter 70 minutter og ble slått rett på en vertspanne. Kort tid senere tok Ståle Solbakken grep og la om til trebackslinje med Stian Gregersen som ekstra midtstopper. Joshua King inngikk sammen med Sørloth og Elyounoussi i en trio på topp, mens Norges bestemann Martin Ødegaard la seg i en «regista-rolle» sentralt på midten.

Effekten uteble da Nederland spilte seg til 1–0 og løp inn 2–0. Dermed forlenges den vonde rekken som nå teller 70 år siden forrige norske borteseier i Nederland. Siden har ikke Norge scoret på syv oppgjør på hollandsk flatjord og har 0–26 i målforskjell.

Gruppevinner Nederland går direkte til VM, toer Tyrkia spiller playoff i mars neste år, mens Norge reiser hjem med svarteper.