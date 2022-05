I FYR OG FLAMME: Luis Diaz endret mye av kampen og skapte store problemer for Villarreal. Her jubler han etter 2–2-scoringen.

Liverpools nye kjæledegge kalles «sesongens beste signering»

Etter en marerittomgang av de sjeldne byttet Jürgen Klopp inn sitt nyeste stjerneskudd i Champions League-semifinalen tirsdag kveld. Det bidro til å sette fart på sakene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ingenting så ut til å fungere i første omgang, hvor Liverpool ga fra seg 2–0 fra hjemmekampen til 2–2 sammenlagt borte mot Villarreal.

Men i pausen tok Jürgen Klopp grep. I tillegg til å si noen velvalgte ord, byttet han inn colombianeren Luis Diaz.

– Luis Diaz forandret kampen. Han var fantastisk med en gang han kom inn, en skikkelig «game changer», sier den tidligere Liverpool-spissen Peter Crouch, som var ekspert hos BT.

Luis Dias scoret også 2–2-målet for Liverpool. Trent Alexander-Arnold slo et glitrende innlegg, og venstrekanten timet løpet perfekt og nikket ballen i mål via gresset.

Han ble følgelig også kåret til banens beste spiller av UEFA, etter kun én omgang på banen.

Colombianeren ble hentet fra Porto i januar og har på kort tid blitt en av Liverpools aller friskeste spillere.

– Jeg har aldri sett en spiller begynne så bra i en klubb som Luis Diaz, sier den tidligere Liverpool-spilleren Michael Owen hos BT.

– Fyren kom inn og var helt hypnotiserende, sier Owens kollega og tidligere lagkamerat i Manchester United, Rio Ferdinand.

I VG Live-dekningen av kampen mellom Villarreal og Liverpool trykket 71 prosent av de over 5000 som stemte på «ja» på spørsmålet om Luis Diaz er årets kjøp i England.

– For meg er han sesongens beste signering, sier Rio Ferdinand.

Også internt i Liverpool-leiren er de fulle av begeistring.

– Han er utrolig. Han går på deg uten frykt. Han utfordrer bare igjen og igjen og igjen, sier Liverpool-kapteinen Virgil van Dijk.

– Han har vært helt spesiell. Vi har hjulpet ham så mye som vi kan. Vi har prøvd å få ham i gang så fort som mulig. Han er en spesiell spiller som passer perfekt med sin vinnervilje, sier venstrebacken Andy Robertson, og fortsetter:

– Det var tøft å ta ut Jota, han har vært fantastisk for oss hele sesongen, men Luis Diaz leverte en veldig god omgang. Med en hel sesongoppkjøring i beltet kommer han til å bli enda bedre, men det han gjør nå er helt spesielt.

Jürgen Klopp kaller målet han scoret «fantastisk»

– Han gjorde en stor forskjell, men jeg liker ikke spørsmålet fordi da høres det ut som Diogo Jota var problemet. Det er ikke sant. Vi hadde elleve problemer i første omgang, men trengte friske bein, sier Klopp om colombianeren.

Champions League-finalen spilles 28. mai. Onsdag kveld blir det avgjort om Liverpool møter Manchester City eller Real Madrid.