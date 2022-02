MILLIARDÆR: Roman Abramovitsj skal delta i samtaler mellom Ukraina og Russland, sier en talsperson.

Roman Abramovitsj deltar i samtalene mellom Ukraina og Russland

Chelsea-eier Roman Abramovitsj (55) vil delta i samtaler mellom Russland og Ukraina. Det bekrefter en talsperson for oligarken til nyhetsbyrået PA.

Av Magnus Gamlem

Russiske Abramovitsj skal ha blitt kontaktet av den ukrainske siden for å bidra i forhandlingene om en løsning på konflikten mellom landene.

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj ble kontaktet av den ukrainske siden for støtte til en fredelig løsning, og at han har forsøkt å hjelpe siden, hevder talspersonen.

Russiske og ukrainske myndigheter skal etter planen møtes til samtaler på grensen mellom Ukraina og Hviterussland mandag. Jerusalem Post hevder at Abramovitsj er i Hviterussland for å bidra i samtalene.

Natt til torsdag forrige uke invaderte Russland Ukraina. Siden har det blitt kriget om landområdene, med kraftige angrep mot de største byene i Ukraina.

Det er foreløpig ikke kjent nøyaktig hvilken rolle Abramovitsj vil ha i samtalen mellom landene.

– Med tanke på hva som er på spill, så ber vi dere om en forståelse for at vi ikke har kommentert verken situasjonen eller denne involveringen, legger talspersonen til.

Den ukrainske filmregissøren Alexander Rodnjanskij bekrefter også Abramovitsjs deltakelse. Abramovitsj skal ha blitt kontaktet gjennom det jødiske miljøet. 55-åringen har også israelsk statsborgerskap.

– Selv om hans påvirkning er begrenset, er han den eneste som har besvart ropene om hjelp og forsøker å bidra, sier Rodnjanskij.

Dagen krigen brøt ut tapte Abramovitsj 16 milliarder kroner av sin formue, ifølge Bloomberg. Han er i dag god for rundt 123 milliarder kroner.

Etter 19 år og like mange serie- og cuptitler, valgte Abramovitsj å gi fra seg kontrollen over fotballklubben Chelsea forrige uke. I kjølvannet av den russiske invasjonen i Ukraina, dukket det opp en debatt i Storbritannia rundt Abramovitsj’ rolle i Chelsea.

Han er kjent for å ha et godt forhold til Vladimir Putin.

– Jeg har alltid tatt avgjørelser til klubbens beste. Jeg ønsker å være lojal til disse verdiene. Derfor overlater jeg i dag forvaltningen av Chelsea FC til mine tillitsmenn i Chelsea Foundation. Jeg mener akkurat nå at de er i best posisjon til å følge opp interessene til klubben, spillerne, støtteapparat og supportere, uttalte han.