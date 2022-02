MILLIARDÆR: Roman Abramovitsj,

Roman Abramovitsj deltar i forhandlingene mellom Ukraina og Russland

Chelsea-eier Roman Abramovitsj forsøker å forhandle om fred mellom Russland og Ukraina. Det bekrefter en talsperson for oligarken til nyhetsbyrået PA.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Russiske Abramovitsj har blitt kontaktet av den ukrainske siden for å forhandle om en fredelig løsning på konflikten mellom landene.

– Jeg kan bekrefte at Roman Abramovitsj ble kontaktet av den ukrainske siden for støtte til en fredelig løsning, og at han har forsøkt å hjelpe siden, sier talspersonen.

Den ukrainske filmregissøren Alexander Rodnjianskij bekrefter også Abramovitsjs deltakelse.

Saken oppdateres.