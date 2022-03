KRITISK: Landslagssjef Janne Andersson.

Svensk raseri etter FIFA-avgjørelse: − Helt tullete

Russland blir ikke erstattet i VM-playoffen og dermed går Polen rett til kvalifiseringsfinalen. Det er toppene i det svenske fotballforbundet svært misfornøyde med.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– FIFA tok riktig beslutning til slutt hva gjaldt Russland, men denne beslutningen er dessverre helt tullete i et sportslig perspektiv, sier svenskenes landslagssjef, Janne Andersson, i en pressemelding.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har besluttet at Polen går direkte videre til playoff-finalen. De skulle opprinnelig møte Russland 24. mars, men FIFA har valgt å utestenge Russland etter invasjonen av Ukraina.

Det ble klart i en pressemelding sendt ut tirsdag kveld.

I playoff-finalen vil de møte vinneren av kampen mellom Sverige og Tsjekkia. Finalen skal spilles 29. mars.

Det er det at Russland ikke blir erstattet som gjør at svenskene raser.

– Vi synes det hadde vært sportslig best og mest rettferdig om Polen hadde fått en ny motstander i semifinalen. Vi forstår at det er krevende puslespill for FIFA, men like fullt så burde prinsippene om å spille med samme forutsetninger, det vil si at vinne to kamper for å nå VM-sluttspillet, gjelde, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand.

Det ble spekulert i at Norge, som beste gruppetreer i den europeiske VM-kvalifiseringen, kunne overta plassen til Russland, men nå er det altså bestemt at det ikke blir tilfellet.

VIDERE: Robert Lewandowski (høyre) skal spille om en VM-plass mot vinneren av kampen mellom Tsjekkia og Sverige.

FIFA skriver i samme pressemelding at den planlagte kampen mellom Skottland og Ukraina 24. mars blir utsatt til juni. Likevel vil de to andre lagene som kjemper om én ledig plass med Skottland og Ukraina, Wales og Østerrike, spille sin kamp i mars. Finalekampen blir så spilt i juni etter kampen mellom Skottland og Ukraina.

Det russiske fotballforbundet har anket utestengelsen til idrettens voldgiftsrett (CAS).