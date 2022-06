Kommentar

Keeperhelten må finne en klubb som verdsetter ham

Av Knut Espen Svegaarden

I FOKUS: Ørjan Håskjold Nyland, matchvinner sammen med Erling Braut Haaland mot Serbia. Her med assistent-trener Kent Bergersen.

ULLEVAAL STADION (VG) En liten fotballnasjon kan aldri nå et sluttspill uten en topp keeper. Nå som Ørjan Håskjold Nyland (31) ser ut til å ha etablert seg som førstekeeper for Norge og spiller godt: Kan han være så grei å finne seg en fotballklubb snart?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nå er det én posisjon som har fått unntak for regelen i alle år: Norske landslagskeepere MÅ ikke spille fast på klubblagene sine for å stå i mål på landslaget.

Sånn har det, i perioder, vært så lenge jeg kan huske.

Men det er selvsagt ikke bra. Erik Thorstvedt var mye ute av laget mot slutten av sin landslagskarriere, Frode Grodås spilte lenge flere landskamper enn klubbkamper, Thomas Myhre hadde lange periode uten klubbkamper, det samme har Rune Almenning Jarstein hatt - og ikke minst Ørjan Håskjold Nyland.

Hans største problem er de mange klubbskiftene/utlånene. Seks klubber siden 2015 forteller sitt.

Problemet for keepere er at de, i motsetning til utespillere, sjelden eller aldri får noen minutter her og der. Enten står de - eller de sitter på benken, noen ganger også tribunen. Faller de ut av laget, så må det ofte tabber eller skader til på lagkameraten/konkurrenten for at sjansen skal komme igjen.

Eller du må ut på lån, et sjansespill med karrieren.

Det er derfor det er enormt viktig at Håskjold Nyland nå finner seg en klubb i sommer, en klubb som satser på han, der han får tillit. Etter oppvisningen mot Serbia så bør det være interessenter. Alderen hans er fin (31). Det handler om å treffe riktig klubb/trener/keepertrener.

Rune Almenning Jarstein fortalte meg en gang at det var den nyansatte keepertreneren i Hertha Berlin som reddet karrieren hans.

Rundt landslaget var det en viss skepsis da det - igjen - ble satset på Nyland som Norges nummer én. Da Rune Almenning Jarstein (37 år, 72 A-landskamper) fikk både skader og covid våren 2021, måtte keeperkabalen opp og fram igjen. Jarstein hadde stått 32 av de 42 siste landskampene siden høsten 2016, og var en klar nummer én på det tidspunktet.

Rosenborgs André Hansen, som tidligere hadde sagt nei til Norge, var den alle trodde skulle etablere seg i Jarsteins fravær. Men etter fire kamper i 2021, ble Håskjold Nyland foretrukket høsten 2021 - tross en usikker klubbfremtid.

LANG FARTSTID: Rune Almenning Jarstein (til venstre), André Hansen og Ørjan Håskjold Nyland på landslagstrening i 2014.

Men tross lite spilletid på klubblaget - den tidligere Molde-keeperen grep sjansen. Og de siste kampene har det virket ganske opplagt, og riktig, at det er Håskjold Nyland, ikke Hansen, som står for Norge.

Almenning Jarstein var førstevalget i Drillos andre periode som landslagssjef, mens Per-Mathias Høgmo satset på Ørjan Håskjold Nyland, som spilte 23 av de 31 første landskampene under Høgmo. Lars Lagerbäck satset på Almenning Jarstein (25 av 35 landskamper), og nå kan det se ut som vinden har dreid til fordel Håskjold Nyland igjen.

Om Rune Almenning Jarstein kommer tilbake i god, gammel form, så blir kanskje situasjonen en annen, men akkurat nå ser det ut som Håskjold Nyland har etablert seg som nummer 1 for Norge.

Frode Grodås, Ståle Solbakkens tidligere klubbkamerat i Lillestrøm, er ansvarlig for keeperne på landslaget. Hans ord teller mye. Og Grodås vet bedre enn de fleste at det går an å stå gode landskamper selv om klubbhverdagen ikke er så innholdsrik som ønskelig.

Det er ingen fasit på keepere/spilletid/landslagssuksess. Både Erik Thorstvedt og Frode Grodås fikset overgangen fra lite spilletid på klubblaget, og sto godt for Norge. Med Thomas Myhre var det motsatt.

Keepere er så synlige, de spiller med en annen drakt enn resten og de har lov å ta ballen med hendene. Og gjør de en feil, så ender det ofte med baklengsmål og sterkt fokus fra både publikum og presse.

Det er en utsatt jobb, en viktig jobb. Og etter kampene mot Serbia og Sverige bør i hvert fall selvtilliten være på topp hos Ørjan Håskjold Nyland før torsdagens møte med Slovenia.

Men før landslaget samles igjen i september, så bør han ha funnet seg en klubb som vil satse på ham.

Hvis ikke kan diskusjonen komme - igjen - om hvem som bør stå i mål for Norge.